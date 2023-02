Kpler

Kpler übernimmt MarineTraffic und FleetMon zur Expansion im maritimen Sektor

Brüssel (ots/PRNewswire)

Doppeldeal pusht die Innovationstätigkeit von Kpler im Bereich maritime Daten und Analysen.

Kpler, der führende Anbieter von Rohstoffdaten, Analysen und Markteinblicken, gab heute die Übernahme von MarineTraffic und FleetMon bekannt, zwei Anbietern von globalen Schiffsverfolgungsdaten und maritimen Analysen.

Die Übernahme folgt auf eine frühere Akquisition von FleetMon durch MarineTraffic, was zu einer koordinierten Doppelübernahme für Kpler im Bereich der maritimen Analytik führt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich das in Athen ansässige Unternehmen MarineTraffic zu einem festen Bestandteil der maritimen Industrie entwickelt, indem es Innovationen vorangetrieben hat, die Schiffsverfolgungsdaten und Analysen einem breiten Publikum zugänglich gemacht haben. Das ebenfalls 2007 gegründete Rostocker Unternehmen FleetMon liefert AIS-Daten an marktführende Unternehmen, darunter auch Industrieunternehmen am Ende der Lieferkette.

Die Kombination der Stärken dieser Unternehmen wird es Kpler ermöglichen, die Wertschöpfung für den maritimen Sektor zu erhöhen und die Qualität der Produkte, Daten und Dienstleistungen für seine Kunden zu verbessern. Dies geschieht in einer Zeit, in der die Nachfrage nach neuen digitalen Tools steigt und die globalen Herausforderungen in der maritimen Lieferkette zunehmen.

„Seit seiner Gründung hat sich Kpler auf die Verfolgung von Ladungen konzentriert, nicht von Schiffen. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, Rohstoff- und Seeverkehrsinformationen auf einer einzigen Plattform zusammenzuführen. Dies wird zu Verbesserungen bei den Daten und Dienstleistungen führen, die wir anbieten, und weitere Innovationen im maritimen Sektor vorantreiben, indem wir die hervorragende Arbeit von MarineTraffic und FleetMon einbeziehen." – François Cazor, CEO von Kpler.

„Ich bin sehr stolz auf das, was MarineTraffic in den letzten Jahren erreicht hat, und freue mich auf das, was wir als Teil von Kpler zusammen mit dem FleetMon-Team noch erreichen können. Ich bin zuversichtlich, dass die Integration unserer Produkte und Organisationskulturen uns zu neuen Ufern führen wird, was letztendlich unseren Kunden und unserer Gemeinschaft zugute kommt. Die zunehmend vernetzte maritime Welt braucht mehr digitale Tools und bessere Analysen, und wir werden weiter in diese Richtung innovieren." – Demitris Memos, CEO, MarineTraffic.

„Transparenz für die Welt der Schifffahrt zu schaffen, ist seit über einem Jahrzehnt der Antrieb unserer Arbeit.

Durch die Kombination der Erfahrungen und Kompetenzen der Teams von Kpler , MarineTraffic und FleetMon werden wir die Digitalisierung des Seeverkehrs und der Lieferketten entscheidend voranbringen.

Wir werden auch weiterhin aktiv und vernetzt bleiben – und niemals aufhören zu skalieren" – Lars Brandstäter, CEO von FleetMon.

Kpler hat in den letzten 18 Monaten fünf Akquisitionen getätigt und sich bis 2022 eine Investitionsfinanzierung von über 200 Millionen Dollar von den Private-Equity-Firmen Five Arrows und Insight Partners gesichert. Nach diesen beiden Akquisitionen wird Kpler weltweit mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen und mehr als eine Million aktive Nutzer in der gesamten Schiffs- und Rohstoffindustrie bedienen.

Bei der Transaktion erhielt MarineTraffic finanzielle Beratung von Nevantio Advisors und rechtliche Beratung von Lambadarios Law Firm (Griechenland), Reed Smith (UK) und Fieldfisher (Deutschland). Die Finanzberatung für Kpler hat Berenson & Company und die Rechtsberatung haben Cooley (UK) und Karatzas & Partners (Griechenland) übernommen.

Informationen zu Kpler

Kpler ist ein schnell wachsendes Daten- und Analyseunternehmen mit dem Ziel, einen nachhaltigen und effizienten Handel zu ermöglichen, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Welt gerecht zu werden. Aus zahlreichen unterschiedlichen und unstrukturierten Quellen erstellt Kpler Daten und Analysen, die Transparenz in dynamische Märkte bringen, die durch undurchsichtige und unvollständige Informationen charakterisiert sind, wie zum Beispiel die Rohstoff- und Energiemärkte. Kpler bietet sein einzigartiges Angebot in Form von Technologielösungen an, die auf agile und innovative Weise aufgebaut sind und es Marktexperten ermöglichen, fundierte und zeitnahe Handelsentscheidungen zu treffen. Kpler hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt weltweit mehr als 300 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 investierten die weltweit führenden Private-Equity-Firmen Five Arrows und Insight Partners über 200 Millionen Dollar in Kpler (Minderheitsbeteiligung). Zu den jüngsten Übernahmen des Unternehmens gehören ClipperData (2021), JBC Energy und COR-e (2022). www.kpler.com

Informationen zu MarineTraffic

MarineTraffic ist ein führender Anbieter von Schiffsverfolgung und maritimer Intelligenz. MarineTraffic hat es sich zur Aufgabe gemacht, umsetzbare Informationen leicht zugänglich zu machen. Seine Mission, Transparenz und sinnvolle Veränderungen in der maritimen Welt herbeizuführen, wird durch ihre Partnerschaften mit Einrichtungen wie der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation und der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) unterstrichen. MarineTraffic arbeitet auch eng mit den weltweit führenden Häfen, Schifffahrtsunternehmen und Ölkonzernen zusammen, um Projekte zur Verbesserung der Effizienz und zur Reduzierung der Umweltbelastung durchzuführen. www.marinetraffic.com

Informationen zu FleetMon

FleetMon wurde 2007 gegründet und hat die weltweit erste öffentliche Sammlung von Schiffsdaten aufgebaut, die Unternehmen hilft, bessere Logistikberichte zu erstellen. Das Team von FleetMon setzt sich leidenschaftlich für Crowd-Wissen ein und ist Experte für die Entwicklung eleganter und leistungsstarker Webanwendungen, die die Arbeit erledigen und die Möglichkeiten erweitern. FleetMon unterstützt Reedereien, Kapitäne und maritime Enthusiasten, indem es ihnen ermöglicht, ihre Geschäfte zu verfolgen und zu analysieren. FleetMon hat Kunden in 164 Ländern und rund eine halbe Million Nutzer. www.fleetmon.com

