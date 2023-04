Der Sarkophag von Ramses II. reist an Bord eines Air France Airbus A350

Panta Rhei PR AG

Am 23. März transportierten die Air France Cargo-Teams ein Kunstwerk von unschätzbarem historischen Wert: den Sarkophag des ägyptischen Pharaos Ramses II. Dieses einzigartige Objekt wurde an Bord eines regulären Air France Fluges mit dem Airbus A350 "Biscarosse" von Kairo nach Paris transportiert. Nach der Ankunft in Paris-Charles de Gaulle wurde der Sarkophag in die Hauptstadt eskortiert, wo er im Rahmen der Ausstellung "Ramses und das Gold der Pharaonen", die am 7. April in der Grande Halle de la Villette in Paris eröffnet wird, der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Der Sarkophag des Pharaos wurde dem französischen Publikum nur einmal vor 45 Jahren präsentiert und hatte Ägypten seitdem nicht mehr verlassen. Obwohl die Ausstellung durch mehrere grosse Städte in der ganzen Welt reisen wird, wird der Sarkophag als Herzstück der Ausstellung ausschliesslich nach Frankreich ausgeliehen, um den Transport auf ein Minimum zu beschränken. Diese Ausstellung ist daher für Experten und Liebhaber der Ägyptologie eine ganz besondere Gelegenheit.

Air France Cargo brachte bei der Abwicklung dieses aussergewöhnlichen Transports sein gesamtes Know-how ein und arbeitete mit ägyptischen und französischen Fachleuten zusammen, um optimale Transportbedingungen für jede Etappe der Reise zu gewährleisten – immer unter Berücksichtigung von Konservierungsmassnahmen, die denen in Kairo möglichst nahekommen.

Seit 90 Jahren setzt Air France Cargo regelmässig ihr anerkanntes technisches Know-how für den Transport von besonders zerbrechlichen und wertvollen Kunstwerken ein. In der Vergangenheit haben die Flugzeuge von Air France transportiert:

54 Werke von Pablo Picasso, die nach Los Angeles reisten

Seiten des Originalmanuskripts von St. Exupérys Kleinem Prinzen, die aus New York eingeflogen wurden, um in der Pariser Ausstellung "A la rencontre du Petit Prince" gezeigt zu werden; es war das erste Mal, dass das Manuskript nach Frankreich gereist war

die historische Sammlung des Juweliers Chaumet, die nach Tokio eingeflogen wurde

der Tyrannosaurus Rex namens "Trix", der aus den USA nach Europa kam

Air France Cargo verfügt über ein eigenes Team für den Transport von Kunstwerken. Diese Objekte werden mit besonderer Sorgfalt behandelt, da sie eine angemessene Überwachung und Sicherheit erfordern. Die Kunden, insbesondere die grössten Museen der Welt, können die verschiedenen Phasen des Transports der Kunstwerke überwachen, von der Palettierung bis zur Ausschiffung.

Dieser Teil der Tätigkeit der Gruppe verdeutlicht die Rolle des Luftverkehrs bei der Schaffung einzigartiger Verbindungen zwischen Menschen und Kulturen, in diesem Fall durch die Beförderung der schönsten Kunstwerke der Welt an verschiedene Orte der Welt, damit sie von möglichst vielen Menschen bewundert werden können.

Die Ausstellung "Ramses II. und das Gold der Pharaonen" wird vom 7. April bis zum 6. September 2023 in der Grande Halle de la Villette in Paris zu sehen sein. Die Air France-American Express Karte ist der offizielle Partner dieser Veranstaltung.

