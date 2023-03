Panta Rhei PR AG

Volle Ladung Musik für Glarus

Alle Bands haben zugesagt – das Programm des 15. GLKB Sound of Glarus ist vollständig. Und das lässt sich sehen mit einem ausserordentlichen Zusatzabend, einem stimmungsvollen Volksmusikabend, noch mehr internationalen Acts und lauter Schweizer Talenten. Ab heute läuft der Vorverkauf mit sämtlichen Ticketvarianten – also Festivalpässen und Tagestickets, auch für das Gotthard-Konzert am Mittwoch – bei Ticketcorner und im Glarussell.

Das Glarner Stadtopenair strotzt vor Schweizer Musik. Neu arbeiten die Veranstalter mit «SRF 3 Best Talent» zusammen. Was das heisst, lässt sich im glarnerSach Village hören. Am Donnerstag spielen die Talente Valentino Vivace und Andryy, am Freitag Nativ und Ikan Hyu und am Samstag ist es Pat Burgener. Dazu kommen bei den regionalen Bands eine alte und eine neue Tradition: Wie jedes Jahr spielen Glarner Bands und die BandXOst-Gewinner am Musikfest – neu treten sie auf der grossen Bühne auf: Bliss Pills aus Glarus am Freitag und Unlsh aus St. Gallen am Samstag.

Grosse Bühne für Volksmusik und Schlager am Donnerstag

Schon vor einem Monat haben die Veranstalter die GLKB-Bühne dem Schlager und der Volksmusik vergeben. Nebst Beatrice Egli (CH) und den Troglauern (D) tritt zur Eröffnung einer der erfolgreichsten Schweizer Musik-Exporte in Glarus auf: Oesch’s die Dritten (CH) sind seit über 25 Jahren unterwegs und blicken auf über 200 Fernseh-Shows sowie rund 1700 Konzerte in 14 Nationen zurück. Sie gelten als Botschafter der Lebensfreude und lieben es, diese an ihren lebendigen und vielseitigen Live-Konzerten zu zelebrieren.

Phänomenale Lyrics und Stimmung am Freitag

Nach der einheimischen Eröffnungsband Bliss Pills (CH) und vor dem musikalischen Grenzgänger Clueso (D) sorgt Phenomden (CH) für einen stimmungsvollen Freitag auf der GLKB-Bühne. Im Gepäck hat er die EP «Franco Nero» mit Songs, die in eine Welt voll harscher Reality-Lyrics und knalligen Dancehall-Exkursen führen. Im glarnerSach Village tritt nebst den «SRF 3 Best-Talents» eine alte Bekannte auf: DJ ZsuZsu vermischt wieder 50er-Jahre-Sound mit elektronischen Beats – mit Tänzerinnen und zwei Schlagzeugern.

Internationale Sounds am Samstag

Wer sich den Samstag schon wegen der schottischen Band Texas (UK) in der Agenda eingetragen hat, kann sich auf noch mehr internationale Musik auf der GLKB-Bühne freuen. Nach den BandXOst-Gewinnern treten DeWolff (NL) auf. Das Dreiergespann spielt mit Hammond, Gitarre und Schlagzeug eine explosive Mischung aus elektrifiziertem Südstaaten-Bluesrock mit einer Prise Soul und Psychedelia. Im glarnerSach Village stehen nebst dem «SRF 3 Best Talent» die Bands Make Plain (CH) und Treptow (D) auf dem Programm. Während die Tessiner Power Folk vom Feinsten bieten, beschreiben die Berliner ihren Sound aus Gitarre, Schlagzeug und zwei Stimmen als drückend und international.

Das Wichtigste in Kürze:

Das GLKB Sound of Glarus findet von Donnerstag bis Samstag, 24. bis 26. August 2023, auf dem Zaunplatz Glarus statt. Am 23. August 2023 steht ein Zusatzabend mit Gotthard auf dem Programm, der ohne Aufpreis im Festivalpass integriert ist.

Vorverkauf im Glarussell und bei Ticketcorner:

Festivalpässe bietet Ticketcorner im Vorverkauf für 185 Franken (inkl. Gotthard-Konzert) an. Lokale Vorverkaufsstelle ist das Glarussell an der Bahnhofstrasse 23 in Glarus. Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag sind für 65 Franken und Tickets für den Zusatzabend mit Gotthard am Mittwoch für 20 Franken (exkl. Vorverkauf-Gebühren) erhältlich. Alle Tickets können auch auf www.soundofglarus.ch www.soundofglarus.ch gekauft werden.

Save the Date:

Aufgrund des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) im Glarnerland verschieben sich die Daten des GLKB Sound of Glarus in den nächsten beiden Jahren auf den 20. bis 22. Juni 2024 bzw. den 19. bis 21. Juni 2025.

