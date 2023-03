Sonata Software Ltd.

Sonata Software erlangt den Status von Microsoft Cloud Solution Partner

Bengaluru, Indien, 6. März 2023 (ots/PRNewswire)

Erlangt alle sechs Microsoft Solutions Partner-Bezeichnungen

Sonata Software, ein führendes Unternehmen für Modernisierung und digitales Engineering, gab bekannt, dass es alle sechs Microsoft Solutions Partner-Zertifizierungen erhalten hat. Diese Bezeichnungen sind in der Microsoft Cloud verankert und auf sechs spezifische Microsoft-Lösungsbereiche ausgerichtet. Sonata wurde Solutions Partner in den Bereichen Business Applications, Data & AI (Azure), Digital & App Innovation (Azure), Infrastructure (Azure), Modern Work und Security.

Die Bezeichnung Solutions Partner wird von Microsoft auf der Grundlage des Partner Capability Score vergeben. Dieser wird als zusammengesetzte Punktzahl aus drei Kategorien berechnet, nämlich Leistung, Qualifikation und Kundenerfolg. Die Auszeichnungen bestätigen die Stärke und Kompetenz von Sonata bei Microsoft-Lösungen.

Samir Dhir, MD & CEO bei Sonata Software sagte: „Wir sind stolz darauf, ein zuverlässiger Full-Stack-Partner von Microsoft zu sein. Dieser Meilenstein ist ein Beweis für das Fachwissen, die Erfahrung und die hervorragenden Leistungen unseres Teams. Wir werden weiterhin danach streben, erstklassige Lösungen und Dienstleistungen rund um die Microsoft-Technologien von heute und morgen anzubieten."

"Durch die Zertifizierung als Microsoft Solution Partner in allen sechs Microsoft-Lösungsbereichen erschließt Sonata Software neue Vertriebs- und Marketingmöglichkeiten und stärkt gleichzeitig seine Fähigkeiten. Diese Anerkennung ist ein Beweis für das starke Engagement von Sonata Software, unseren Kunden außergewöhnliche Technologielösungen zu liefern", sagte Venkat Krishnan, Executive Director, Global Partner Solutions, Microsoft India.

Sonata Software ist stolz auf seine drei Jahrzehnte währende Zusammenarbeit mit Microsoft. Das Unternehmen ist Mitglied des Microsoft Inner Circle for Business Applications, eines Azure Expert Managed Services Providers und Marktführers bei Azure Services Sonata wurde 2021 zum Microsoft Partner des Jahres für Geschäftsanwendungen in der Region Indien ernannt und verfügt über eine Reihe von fortgeschrittenen Spezialisierungen von Microsoft.

Mit Wirkung vom Oktober 2022 hat Microsoft sein Partnerprogramm in "Microsoft Cloud Partner Program" umbenannt. Das Unternehmen kündigte wichtige Änderungen, einschließlich Solutions Partner Designations, als Teil seiner Investition in die Cloud, als strategischer Hebel für Innovation und Wachstum und als Ausdruck seines kontinuierlichen Engagements für Partner an.

