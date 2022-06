St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

SAK Medienmitteilung: SAK nimmt grosse Photovoltaikanlage auf Tisca Gebäude in Bühler in Betrieb

Medienmitteilung | St. Gallen, 7. Juni 2022

SAK nimmt grosse Photovoltaikanlage auf

Tisca Gebäude in Bühler in Betrieb

Photovoltaik-Contracting macht den Photovoltaikausbau für Gewerbe und Industrie attraktiver

Die SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) hat kürzlich auf einem Dach des Textilunternehmens Tisca in Bühler AR eine weitere grosse Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Tisca hat im Rahmen eines Erweiterungsbaus den Bereich Lager und Logistik vergrössert und modernisiert. Die dadurch entstandene Dachfläche bietet die ideale Grundlage für das Photovoltaik-Projekt. Dieses realisierte die SAK im Rahmen ihres Photovoltaik-Contracting-Angebots, welches Unternehmen ermöglicht, ohne Baukosten einen Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 leisten zu können. Die Tisca bezieht von der Photovoltaikanlage Solarstrom.

Die SAK hat in der Ostschweiz bereits über 30 grosse Photovoltaik-Projekte auf Gewerbe- und Industriedächern realisiert. Mit der Inbetriebnahme dieser grossen Photovoltaikanlage auf dem Tisca Gebäude in Bühler kam eine weitere Grossanlage dazu. Es ist die zweite grosse SAK Photovoltaikanlage bei der Firma Tisca, die erste am Standort Urnäsch wurde bereits Ende 2020 in Betrieb genommen. In Bühler betreibt Tisca eine Stoff- und Teppichweberei und setzt künftig bei der Lagerung auf den nachhaltigen SAK Solarstrom vom eigenen Dach.

Photovoltaik-Contracting für Gewerbe und Industrie

Der Bau der Photovoltaikanlage war für die Tisca kostenlos. Mittels Photovoltaik-Contracting für Gewerbe und Industrie können Immobilienbesitzer ohne Baukosten einen Beitrag zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Zukunft leisten. Thomas Rechsteiner, Projektleiter Produktion SAK, erklärt: «Beim Photovoltaik-Contracting stellt ein Gewerbe- oder Industriegebäudebesitzer sein Dach für einen Photovoltaikausbau zur Verfügung. Planung, Bau und Unterhalt finanziert und verantwortet die SAK. Die Unternehmen können nach Abschluss des Projekts den von der Anlage produzierten Solarstrom zu einem Fixpreis im eigenen Unternehmen nutzen. Als Entschädigung für die Dachnutzung erhalten die Unternehmen je nach Anlagengrösse eine definierte Menge an Solarenergie zum Nulltarif. Mit diesem Engagement geben wir dem Gewerbe und der Industrie eine einfache und kostengünstige Gelegenheit in die Energiezukunft Ostschweiz zu investieren.»

SAK begleitet bei Eigenverbrauchsanalysen

Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich nachhaltig und unterstützen die Energiestrategie des Bundes. Viele Industrie- und Gewerbebetriebe verbrauchen einen grossen Teil ihres Energiebedarfs während des Tages und können daher von einer hauseigenen Photovoltaikanlage profitieren. Denn mit dem selbstproduzierten Strom kann ein beträchtlicher Anteil des Stromverbrauchs direkt vor Ort abgedeckt werden. Kombinieren Gewerbe- und Industriebetriebe Photovoltaikanlagen mit eigenen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, kann der Eigenverbrauch noch weiter gesteigert werden. Die SAK begleitet Interessierte bei der Eigenverbrauchsanalyse, bei den Abklärungen der Rahmenbedingungen und übernimmt die Verantwortung über die Planung, den Bau, Betrieb und Unterhalt der Anlage für mindestens 25 Jahre.

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Roman Griesser

Leiter Unternehmenskommunikation / Medienstelle

T +41 71 229 52 09

medien@sak.ch

Über SAK

Mit Investitionen in Zukunftsmärkte unterstützen wir die Energiewende in der Ostschweiz. Unsere Geschäftsfelder umfassen Stromerzeugung, Strom- und Wärmelieferung, ein modernes Glasfasernetz und leistungsfähige Internet-, Telefon-, TV- und Mobile-Dienste sowie die Förderung von E-Mobilität und erneuerbare Energielösungen, wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Mit rund 400 Mitarbeitenden decken wir die ganze Wertschöpfungskette ab: Von der Energiebeschaffung über Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung von Netzen und Anlagen bis hin zu Vertrieb und Abrechnung. SAK – alles aus einer Hand.

Über Tisca

Tisca ist ein Schweizer Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Möglichkeiten von Textilien weiter zu entwickeln und zu nutzen, um Räume zu Lebensräumen zu machen. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter, produziert den grössten Teil seiner Produkte in der Schweiz und ist in der Lage, dank einem riesigen Angebot und äusserst flexiblen Produktionsmöglichkeiten, sowohl Teppiche, Vorhänge und Sportbeläge für fast jede Anwendung anbieten zu können.

