Panta Rhei PR AG

Reisen live entdecken: gelungenes Fest der Ferienträume

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Das Reisefieber liegt förmlich in der Luft: Vergangenes Wochenende lud die Twerenbold Reisen Gruppe in Baden-Rütihof zum traditionellen Ferienfest, das über 3000 Besucherinnen und Besuchern in Entdeckungsfreude versetzte. Ganz nach dem Motto «Reisen in guter Gesellschaft» kamen Gäste in Genuss von Live-Erlebnissen mit Insidern und viel Inspiration für aktive Reisen mit Bus, Schiff, Flugzeug oder Velo.

Der Appetit auf Reisen kommt bei der direkten Begegnung mit Kennerinnen und Kennern: Dafür steht das dreitägige Ferienfest von Twerenbold Reisen, Vögele Reisen, Imbach Reisen sowie dem Fluss- und Kreuzfahrtenspezialisten Reisebüro Mittelthurgau mit der eigenen Reederei Excellence, das letztes Wochenende über die Bühne ging. Dieses ist wegen seiner Dichte an Live-Erlebnissen ein Fixpunkt im Kalender aller Twerenbold-Fans. «Wir wollen Reisen handfest be-greifbar machen – sei es mit Impulsreferaten von Insidern, sei es auf Testfahrten mit unseren E-Bike-Experten vor Ort oder mit einem fulminanten Auftritt des Berliner Baritons Burkhard von Puttkamer, der unseren Gästen der Excellence Flusskreuzfahrten von seinen eindrücklichen Schleusen­konzerten auf den Excellence Flussschiffen bereits ein Begriff ist», hält Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe fest.

Den authentischen Erlebnissen auf der Spur

Auf entsprechend grosses Echo stiess unter anderem das Referat über die Faszination von Costa Rica als Destination für nachhaltiges Reisen für Selbstentdecker mit Vögele Reisen. Ebenso packend war ein Marsch in Wort und Bild zu den Silberrücken-Gorillas in Uganda, Seite an Seite mit einem erfahrenen Reiseguide, der das afrikanische Land aus dem Effeff kennt. Insgesamt lockten über 20 Reise- und Länderpräsentationen aus dem Portfolio der Twerenbold Reisen Gruppe. Reiseprofis und die Geschäftsleitungs­mitglieder sämtlicher Marken standen für die vertiefte Beratung an diversen Ständen bereit.

Gleichzeitig lebt das Ferienfest der Twerenbold Reisen Gruppe von seinen Kontrasten und Showacts: beispielsweise die beliebten Schnupperfahrten mit dem Oldtimer-Bus oder einem Augenschein auf einem Luxusbus der Königsklasse. Alle 30 Minuten konnten die Gäste eine Fahrt mit den beiden Zugpferden erleben. Damit die Gäste entspannt anreisen konnten, haben die Gastgeber aus Baden-Rütihof auch gleich kostenlose Transfers aus grösseren Deutschschweizer Städten organisiert.

Gastland Kroatien im Scheinwerferlicht

Als diesjährige Gastregion hat Kroatien sein mediterranes Flair in Baden-Rütihof mit einem bunten Ideenstrauss präsentiert und ist entsprechend beliebt bei Kundinnen und Kunden der Twerenbold Reisen Gruppe. So gilt Kroatien als Geheimtipp für Inselhüpfer und gepflegte Kulinarik bei Excellence Adria. Zugleich ist es ein Wandermekka zwischen Berg und Meer für die Gäste von Imbach Reisen. Ausserdem ist Kroatien ein perfektes Terrain für Biker, die Sport und Genuss zugetan sind – auf diversen Veloreisen mit Twerenbold Reisen: «Wir wollen unsere weit gereiste Kundschaft laufend neu inspirieren – mit einem lebendigen Panoptikum aus unserem Portfolio. Und wir freuen uns natürlich, dass wir heuer noch mehr Besucher und Besucherinnen als letztes Jahr – darunter auch viele neue Gesichter – bei uns begrüssen konnten. Die Vorfreude auf authentisches Reisen in guter Gesellschaft ist augenscheinlich gross und stimmt uns zuversichtlich für die kommende Saison», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe.

Reisen in guter Gesellschaft

Die Twerenbold Reisen AG ist der Schweizer Pionier für Busrundreisen in Europa. Der Traditionsveranstalter aus Baden setzt bis heute Massstäbe. Die firmeneigene Busflotte besteht aus über 65 hochmodernen Fahrzeugen, darunter 35 Luxusbusse der Königsklasse mit grosszügiger Dreier-Bestuhlung und 90 Zentimetern Sitzabstand. Die Reise mit Twerenbold beginnt in der Deutschschweiz wahlweise in einem der fünf Reiseterminals mit moderner Infrastruktur und grossem Parkplatzangebot oder an einem der Einsteigeorte mit bester ÖV-Anbindung. Dank WiFi in allen Bussen surfen Gäste auch im Ausland kostenlos.

Die Rundreisen führen in über 20 Länder – vom Nordkap bis Nordafrika und von Irland bis nach Griechenland. Wachsender Beliebtheit erfreut sich die Anreise ab Zürich per Flugzeug direkt an die Destination. Neben klassischen Rundreisen sind Musik-, Velo- und weitere Themenreisen eine Spezialität von Twerenbold.

«Wir bieten genussvolle Reiseerfahrungen in guter Gesellschaft und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe. Zu dieser gehören neben Twerenbold Reisen der Fluss- und Kreuzfahrtenspezialist Reisebüro Mittelthurgau, der Pionier für Wanderreisen Imbach Reisen, Vögele Reisen, der Spezialist für begleitete Flugrundreisen, sowie die eigene Reederei Excellence mit 11 Flussschiffen. Ein Markenzeichen von Excellence ist auch das Gourmetfestival, das jeweils im Herbst mit Topchefs auf den eigenen Flussschiffen zwischen Basel und Strassburg zelebriert wird.

Informationen für die Medien

Twerenbold Reisen Gruppe Medienstelle c/o Panta Rhei PR Weinbergstasse 81 8006 Zürich

Reto Wilhelm info@pantarhei.ch T 044 365 20 20 www.pantarhei.ch