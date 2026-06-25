Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Bernard Maissen devient le nouveau président de la fondation " Conseil suisse de la presse "

Berne (ots)

Début juin 2026, le Conseil de fondation du Conseil suisse de la presse a élu l'ancien directeur de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) Bernard Maissen à la fonction de président. Il prend la succession de Daniel Hitzig, qui a démissionné début mai.

En tant que journaliste et ancien directeur de l'OFCOM, Bernard Maissen dispose d'une connaissance approfondie du paysage médiatique suisse sous des angles très variés, d'une longue expérience de direction et d'un très bon réseau dans toutes les régions du pays. Le président nouvellement élu déclare : " Je me réjouis de contribuer, aux côtés des organismes responsables du Conseil suisse de la presse, au sein d'un organe engagé, à la préservation et au développement de cette importante institution. Le Conseil de la presse contribue à renforcer la confiance dans le secteur médiatique suisse, qui est actuellement confronté à des défis majeurs et qui doit à la fois tirer parti des opportunités offertes par les nouvelles technologies ".

Bernard Maissen a occupé le poste de directeur de l'OFCOM jusqu'à son départ à la retraite au printemps 2026. Auparavant, il a dirigé la division Médias en tant que vice-directeur. Avant de rejoindre l'OFCOM, il était rédacteur en chef et membre de la direction de l'Agence télégraphique suisse (ATS), aujourd'hui " Keystone-ATS ". Bernard Maissen a également occupé diverses fonctions en tant que journaliste au sein de la " Bündner Zeitung ", et a été rédacteur en chef de la radio rhéto-romanche au sein du groupe SSR.

Le Conseil de fondation remercie le président sortant, Daniel Hitzig, pour son engagement en faveur du Conseil suisse de la presse.