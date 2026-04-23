Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Grande année de jubilé pour six sections du TCS

Vernier/Ostermundigen (ots)

Les sections TCS de Berne, Fribourg, Grisons, Lucerne NW/OW, Soleure et Valais ont été fondées il y a cent ans. Toutes célèbrent cet anniversaire à leur manière, mais avec un point commun au coeur des festivités : l'ancrage régional et la proximité avec les membres.

Depuis 130 ans, le TCS est aux côtés de ses membres et en compte aujourd'hui 1,6 million. Tout comme cette longue expérience, l'implantation du TCS dans toute la Suisse est importante. Les 23 sections assurent le lien local et régional avec les membres et la population en proposant une large gamme de services et d'activités et en s'engageant politiquement sur les questions de mobilité. Cette année, les sections de Berne, Fribourg, Grisons, Lucerne NW/OW, Soleure et Valais célèbrent leur 100e anniversaire.

Bus anniversaire à Lucerne

En 1926, soit 30 ans après la fondation du TCS, le souhait de disposer d'une représentation locale du TCS a émergé dans différentes régions de Suisse. À Lucerne, 21 personnes étaient présentes lors de l'assemblée constitutive. Aujourd'hui, la section Lucerne NW/OW compte plus de 70 000 membres. Cette croissance s'explique par le fait que la section a toujours su s'adapter à l'évolution des besoins et de la mobilité. Afin de rendre visible ce jubilé en Suisse centrale, un bus articulé de la société Auto AG Rothenburg circule pendant deux ans aux couleurs du TCS sur les routes du canton de Lucerne.

Concours de courts-métrages pour les jeunes en Valais

En Valais également, la section associe ses membres aux festivités à travers diverses manifestations. La section Valais est dirigée depuis plus de 20 ans par Fabienne Bernard. Lorsqu'elle a été élue présidente en 2005, elle est devenue la première femme à la tête de la section valaisanne. Elle est également devenue la première vice-présidente du club central, fonction qu'elle occupe encore aujourd'hui. À l'occasion de ce jubilé, la section Valais a lancé un concours de films. Les jeunes Valaisannes et Valaisans sont invités à réaliser un court-métrage sur le thème "La mobilité de demain". Les meilleurs films seront récompensés en octobre lors de la traditionnelle "Foire du Valais".

Berne a débuté en 1926 avec 96 membres fondateurs

À l'occasion de son jubilé, la section de Berne est également en fête. Elle célébrera son 100e anniversaire en mai avec une soirée de gala et un programme varié. La section sera aussi très visible à l'automne, lorsque diverses manifestations seront organisées autour de la "Journée de la lumière". Les festivités se concluront au printemps 2027 par plusieurs événements dans les centres de mobilité. Si l'on remonte 100 ans en arrière, la section de Berne a fortement grandi : lors de sa fondation, le 8 mai 1926, 96 personnes avaient adhéré, alors qu'aujourd'hui la section compte plus de 146 000 membres.

Ambiance festive à Fribourg

Lorsque la section Fribourg a été fondée, seules 1 025 voitures circulaient sur les routes fribourgeoises - des routes qui, à l'époque, étaient encore loin d'être toutes aménagées. En 1935, à peine sept kilomètres de routes étaient asphaltés dans le district de la Glâne. Une offre de services en constante expansion et l'augmentation du nombre de véhicules ont toutefois rapidement contribué à la croissance de la section. Outre les engagements classiques du TCS, comme l'assistance routière et l'éducation routière, la convivialité a toujours occupé une place importante : le bal annuel a eu lieu pendant plus de 80 ans. Fidèle à cette tradition, la section Fribourg célébrera son anniversaire en mai avec une fête grandiose.

Présence du TCS dans tout le canton de Soleure

Pour la section Soleure, l'année jubilaire 2026 est placée sous le signe d'une forte présence régionale, de la diversité des services du TCS, ainsi que de ses sites dans le canton. Les solutions modernes de mobilité seront également mises en avant. L'objectif est d'être visible dans tout le canton et de s'adresser à tous les publics cibles. De nombreuses manifestations sont prévues tout au long de l'année, notamment la participation à des foires régionales telles que la Mega-Thal à Balsthal, le slowUp Soleure-Buechibärg, le marché de Pentecôte à Breitenbach, ainsi que la HESO à Soleure et le Zibelimäret à Oensingen.

Un moment fort sera le brunch anniversaire organisé à l'Enter Museum de Derendingen. Parallèlement, le centre de conduite TCS situé à proximité permettra aux membres de suivre une formation à des conditions avantageuses. Parmi les autres temps forts figurent le TCS Bike Challenge à Olten, la fête du camping à Soleure ainsi que la Journée de la mobilité à Granges.

Fondation grisonne après la levée de l'interdiction de l'automobile

Lorsque la section des Grisons a été fondée le 5 juin 1926 à Coire, moins d'un an s'était écoulé depuis la levée de l'interdiction de circuler en automobile dans le canton. Dans ce contexte particulier, la création d'une section TCS revêtait une importance particulière. En l'espace de cinq ans, le parc automobile des Grisons avait été multiplié par dix et le TCS se tenait aux côtés des nombreux nouveaux automobilistes. A l'occasion de son jubilé, la section TCS des Grisons parcourt les nombreuses régions et vallées du canton avec un VW ID. Buzz et fait connaître les activités du TCS lors de fêtes de village, de marchés et de manifestations sportives.

Les nombreuses et diverses activités organisées dans le cadre de cet anniversaire illustrent l'engagement des sections du TCS. Cet engagement en faveur d'une mobilité autonome et du bien-être des membres se poursuivra bien au-delà de l'année jubilaire. Les sections constituent le premier point de contact pour les membres et forment ainsi l'épine dorsale du TCS.