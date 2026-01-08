Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Caritas Suisse constate avec inquiétude les développements actuels

Sept raisons pour lesquelles 2026 sera une année difficile pour les plus pauvres

Lucerne (ots)

Caritas met en garde : en 2026, la charge pesant sur les ménages les plus pauvres en Suisse continuera d'augmenter. À l'occasion de son année de jubilé, Caritas Suisse attire l'attention sur cette évolution problématique et sur les domaines où il est le plus urgent d'agir.

" Malheureusement, rien n'indique que la situation des personnes touchées ou menacées par la pauvreté va s'améliorer cette année. Au contraire, chez Caritas, nous voyons des signes clairs que notre société continue à se diviser ", déclare Peter Lack, directeur de Caritas Suisse.

Depuis des années, la Suisse ne parvient pas à faire baisser la pauvreté, comme le montre le premier monitoring national de la pauvreté récemment publié par la Confédération. " Le problème de la pauvreté en Suisse est devenu chronique. En tant que société, nous devons veiller à offrir une plus grande égalité des chances et un meilleur équilibre. Il est inadmissible que 16 % de la population - dont de nombreuses familles et enfants - voient leurs perspectives fortement réduites et soient confrontées au souci quotidien de garantir leur subsistance ", souligne Peter Lack.

Les coûts augmentent, les salaires stagnent

Caritas Suisse identifie sept raisons pour lesquelles la situation des personnes les plus pauvres se détériorera en 2026 :

1. L'augmentation du coût de la vie pèse particulièrement sur les ménages pauvres, car ceux-ci doivent consacrer la quasi-totalité de leur revenu brut aux frais fixes et à leurs besoins de base.

2. Les primes d'assurance-maladie ne cessent d'augmenter Au 1er janvier 2026, nous avons connu la quatrième hausse marquée consécutive.

3. La pression sur le marché du logement continuera de s'accroître en 2026. Trouver un logement adéquat est pratiquement sans espoir pour les ménages les plus pauvres.

4. De nombreux frais augmentent, mais les bas salaires stagnent. En termes réels, les salaires les plus bas ont même légèrement baissé entre 2020 et 2024. En 2026 également, les bas salaires ne devraient guère être plus élevés en termes réels qu'il y a six ans.

5. Le minimum vital n'est pas suffisant. Notamment, le forfait pour l'entretien de l'aide sociale est trop bas.

6. Le soutien aux familles est insuffisant en Suisse. Dans aucun autre pays européen, le niveau de vie d'un ménage ne diminue autant lorsqu'un enfant vient s'y ajouter. Environ un enfant sur cinq en Suisse est touché ou menacé par la pauvreté, et cette tendance est à la hausse depuis 2014.

7. Les riches sont soulagés, les pauvres sont accablés : en règle générale, ils ne profitent pas des baisses d'impôts, mais l'augmentation de la TVA les impacte beaucoup plus que les riches.

Aline Masé, responsable du Secteur Études et Politique, conclut : " Les inégalités augmentent en Suisse et la situation devient encore plus difficile pour les plus pauvres. De notre point de vue, la situation évolue dans la mauvaise direction. " Selon Caritas, il est urgent de soulager davantage les ménages pauvres, par exemple en développant les mesures existantes comme la réduction des primes. Parallèlement, il faut éviter que les inégalités ne continuent de se creuser. Il serait par exemple possible d'augmenter les impôts sur la fortune ou sur les successions.

Nouvelle plateforme web sur la pauvreté en Suisse

Nous lançons aujourd'hui la plateforme web La pauvreté en Suisse. Elle donne, sous une forme aisément compréhensible, un aperçu complet de la situation de la pauvreté en Suisse. " À l'occasion du 125e anniversaire de Caritas Suisse, nous souhaitons contribuer, avec notre nouvelle plateforme sur la pauvreté, à ce que les connaissances sur la pauvreté soient largement accessibles ", explique Peter Lack.

Elle permet de répondre à de nombreuses questions, notamment : que signifie être pauvre dans un pays riche ? Qui est concerné et comment ? Comment fonctionne notre système social et quelles sont ses lacunes ? Que peut faire la politique pour lutter contre la pauvreté ?

Vous pouvez accéder à la plateforme web ici : www.caritas.ch/plateforme-pauvreté

