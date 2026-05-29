Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Plainte contre RTS rejetée
Berne (ots)
Partis: Parti Vert'libéral valaisan c. RTS
Theme: Recherche de la vérité / Discrimination
Plainte rejetée
Résumé
Le Conseil suisse de la presse rejette la plainte du parti Vert'libéral valaisan dirigée contre l'émission "Forum" de la RTS. N'ayant pas été invité au débat consacré aux élections cantonales, ledit parti estimait que la réalité politique avait été faussée et soutenait avoir fait l'objet d'une discrimination. Les griefs sont jugés infondés. Les Vert'libéraux valaisans ont pu s'exprimer à une autre occasion durant la campagne et le choix consistant à faire le débat avec les forces politiques représentées au parlement, choix qui relève de la marge d'appréciation conférée aux médias, répond à un critère objectif qui n'a rien à voir avec une discrimination basée sur des préjugés négatifs.
Contact:
Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Secrétariat de direction
Case postale
3000 Berne 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch