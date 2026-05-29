PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Plainte contre "Lausanne Cités" rejetée

Berne (ots)

Partis: X. c. "Lausanne Cités"

Theme: Dignité humaine / Respect de la vie privée

Plainte rejetée

Résumé

Le Conseil suisse de la presse a rejeté une plainte dirigée contre l'hebdomadaire " Lausanne Cités ". Le journal n'a pas violé les règles déontologiques en publiant une photo, en petit format et intégrée à une galerie de six images, d'une personne affalée sur le sol d'un immeuble du quartier sensible de la rue de Genève à Lausanne, dans un état manifeste de total abandon. Bien que cette image puisse paraître choquante et brutale, sa publication était justifiée par l'intérêt public prépondérant d'informer sur la situation régnant dans le quartier et sur les scènes auxquelles les habitants sont régulièrement confrontés. Au surplus, dans la mesure où la personne représentée n'était pas reconnaissable - elle était face contre terre et il n'était guère possible de déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme -, il n'était pas nécessaire de recueillir son consentement.

Prise de position 14/2026

Contact:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Secrétariat de direction
Case postale
3000 Berne 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Alle Storys Alle
  • 01.05.2026 – 14:15

    Daniel Hitzig quitte la présidence de la Fondation "Conseil suisse de la presse"

    Berne (ots) - Le Conseil de fondation de la Fondation "Conseil suisse de la presse" prend acte de la démission de Daniel Hitzig de sa fonction de président. Les deux vice-présidentes, Franziska Engelhardt et Pia Guggenbühl, assureront l'intérim. Le Conseil de fondation remercie le président sortant Daniel Hitzig pour son engagement. La recherche d'un successeur ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:00

    Plainte contre "Neue Zürcher Zeitung" admsie

    Berne (ots) - Partis: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports c. "Neue Zürcher Zeitung" Theme: Recherche de la vérité / Devoir de rectification Plainte admise Résumé Le Conseil suisse de la presse a admis une plainte du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) dirigée contre la " Neue Zürcher Zeitung " à propos d'un ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:00

    Plainte contre "La Liberté" rejetée

    Berne (ots) - Partis: X. c. "La Liberté" Theme: Courrier des lecteurs Plainte rejetée Résumé Un lecteur s'est plaint auprès du Conseil suisse de la presse parce que la lettre qu'il avait envoyée au courrier des lecteurs de la Liberté avait été publiée sous une forme modifiée. Le plaignant reproche au journal d'avoir " édulcoré " le contenu et la forme de sa lettre. L' adresse directe au Conseil d'État que ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren