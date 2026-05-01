Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Daniel Hitzig quitte la présidence de la Fondation "Conseil suisse de la presse"

Berne (ots)

Le Conseil de fondation de la Fondation "Conseil suisse de la presse" prend acte de la démission de Daniel Hitzig de sa fonction de président. Les deux vice-présidentes, Franziska Engelhardt et Pia Guggenbühl, assureront l'intérim. Le Conseil de fondation remercie le président sortant Daniel Hitzig pour son engagement. La recherche d'un successeur approprié a débuté.

Daniel Hitzig avait été élu président de la fondation début juillet 2025. Il avait succédé à Martina Fehr, qui présidait la fondation depuis 2021. Il a annoncé sa démission suite à des divergences stratégiques. Le Conseil de fondation remercie Daniel Hitzig pour son engagement et lui adresse ses meilleurs voeux pour l'avenir.

Le Conseil suisse de la presse, présidé par Susan Boos, n'est pas concerné par ce changement à la présidence de la fondation. Alors que le Conseil suisse de la presse est à disposition du public et des journalistes en tant qu'instance de plainte pour les questions relevant de l'éthique des médias, la fondation garantit les bases financières, matérielles et organisationnelles du Conseil suisse de la presse. Le Conseil de fondation dirigé par ses deux coprésidentes, garantira la continuité de la fondation.