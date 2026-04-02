Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Hausse des réservations anticipées : un début positif de la saison de camping

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Vernier/Ostermundigen, le 02 avril 2026 (ots)

Les campings ouvrent leurs portes à Pâques. Les températures douces du mois de mars ont entraîné un niveau de réservations élevé chez TCS Camping. D'importants projets de construction et de rénovation sont en cours à La Tène, au bord du lac de Neuchâtel, à Flims ainsi que dans le Val Verzasca.

Cette année, on aurait volontiers pris ses quartiers au camping dès le début du mois de mars. Mais le moment est enfin arrivé : le jeudi 2 avril, la majorité des campings du TCS ouvrent à temps pour Pâques. Les températures clémentes ont favorisé des réservations précoces. Fin mars, le niveau des réservations chez TCS Camping est supérieur de 14 % à celui de l'année précédente.

D'importants projets de construction et de rénovation

Pour l'année 2026, TCS Camping prévoit trois grands projets de construction et de rénovation. Depuis l'automne dernier, le camping de La Tène, au bord du lac de Neuchâtel, fait l'objet d'une rénovation complète. Toute la surface de la partie continentale, appelée "Continent", a été préparée pour la location durant cette saison. L'ouverture est prévue à l'Ascension. À l'automne, la deuxième phase des travaux sera lancée. Un village de vacances avec 16 bungalows et 17 tentes lodges sera également créé, permettant à des hôtes sans équipement de camping de profiter de cet emplacement unique avec accès direct au lac.

Avec la création d'un camping moderne et contemporain, la destination de Flims, dans le canton des Grisons, gagnera en attractivité. Le début des travaux est prévu pour l'automne 2026. Dans une première phase, la partie est du camping, destinée aux caravanes et aux tentes, sera entièrement rénovée. Outre la modernisation des infrastructures, 20 "Alpine Lodges" verront le jour à l'ouest à l'automne 2027, et pourront être réservées également en hiver.

Dans le Val Verzasca, très prisé des touristes, un nouveau camping est en projet en collaboration avec le canton du Tessin, le Patriziato di Brione et la Fondazione Verzasca. Il comprendra des emplacements ainsi que des hébergements produits dans la région, constituant un projet phare dans le cadre du repositionnement stratégique de l'offre touristique de la vallée. Le début des travaux est prévu au quatrième trimestre 2026, pour une ouverture lors de la saison 2027. D'importantes rénovations sont également en cours à Samedan et Martigny.

De la place pour tous et pour toutes les formes de camping

La forte popularité du camping au cours des cinq à six dernières années a entraîné des changements dans ce secteur. La demande pour différentes formes de séjour a augmenté. Le TCS s'engage pour un équilibre équitable afin que tous les clients puissent profiter d'un séjour en camping : en plus des emplacements saisonniers, des places sont disponibles pour les séjours touristiques, les hébergements locatifs et le camping sous tente. Cela génère davantage de valeur ajoutée dans les régions, crée des emplois et soutient le tourisme en Suisse dans son ensemble. En 2025, TCS Camping a enregistré plus de 942 000 nuitées touristiques, soit son troisième meilleur résultat.

Refonte du site web TCS Camping

À l'occasion du début de la saison, le site web de TCS Camping fait peau neuve. Depuis 2024, TCS Camping adopte une identité visuelle aux teintes vertes, reflétant son lien avec la nature. De nouveaux visuels plongent directement les voyageurs dans l'univers du camping. La navigation du site a été simplifiée et rendue plus intuitive. La consultation des disponibilités est plus claire et, en arrière-plan, l'interface avec le système de réservation "Campingcare" a été améliorée. La refonte a été accompagnée par Amazee.io.