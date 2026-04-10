PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Plainte contre "Neue Zürcher Zeitung" admsie

Berne (ots)

Partis: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports c. "Neue Zürcher Zeitung"

Theme: Recherche de la vérité / Devoir de rectification

Plainte admise

Résumé

Le Conseil suisse de la presse a admis une plainte du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) dirigée contre la " Neue Zürcher Zeitung " à propos d'un article relatif à l'indemnité perçue par la proche collaboratrice de la conseillère fédérale Viola Amherd, Brigitte Hauser-Süess.

Se fondant sur un contrat de service, le journal avait calculé un salaire annuel hypothétique de plus de 400 000 francs et en avait conclu que la collaboratrice en question gagnait plus que le président des États-Unis. Le DDPS a contesté et qualifié l'extrapolation de fallacieuse, du fait qu'elle omettait des éléments centraux de l'indemnité et ne tenait pas compte de certaines déductions. Il a noté que l'indemnité était en réalité beaucoup plus basse et correspondait au salaire que la collaboratrice touchait lorsqu'elle était employée et non mandataire.

Le Conseil suisse de la presse partage cette appréciation. La " Neue Zürcher Zeitung " a mis sur un plan d'égalité un plafond des dépenses et un revenu effectif et a insuffisamment examiné les indications fournies par l'autorité. Vu l'écart notable entre l'extrapolation faite par le journal et les chiffres officiels, des vérifications approfondies se seraient avérées nécessaires. Le fait qu'elles n'aient pas été entreprises a entraîné une distorsion matérielle au niveau des messages principaux de l'article.

Le Conseil suisse de la presse critique en outre le fait que le journal n'ait pas suffisamment corrigé sa présentation des faits après la clarification officielle.

Prise de position 10/2026

Contact:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Secrétariat de direction
Case postale
3000 Berne 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Alle Storys Alle
  • 10.04.2026 – 09:00

    Plainte contre "La Liberté" rejetée

    Berne (ots) - Partis: X. c. "La Liberté" Theme: Courrier des lecteurs Plainte rejetée Résumé Un lecteur s'est plaint auprès du Conseil suisse de la presse parce que la lettre qu'il avait envoyée au courrier des lecteurs de la Liberté avait été publiée sous une forme modifiée. Le plaignant reproche au journal d'avoir " édulcoré " le contenu et la forme de sa lettre. L' adresse directe au Conseil d'État que ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:00

    Plainte contre "bz Basel" admise

    Berne (ots) - Partis: HEKS/EPER c. "bz Basel" Theme: Audition en cas de reproches graves / Recherche de la vérité / Devoir de rectification Plainte admise Résumé L'Entraide protestante suisse (EPER) a déposé une plainte contre un article de la " bz Basel ". Se fondant sur un article publié par la " NZZ am Sonntag " 14 mois plus tôt, la " bz Basel " a reproché à l'EPER de ne pas exécuter correctement le mandat que lui a confié la Confédération consistant à ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:00

    Plainte contre "Le Temps" rejectée

    Berne (ots) - Partis: X. c. "Le Temps" Theme: Recherche de la vérité Plainte rejectée Résumé Dans son article portant sur la situation dramatique à Gaza en 2024, "Le Temps" décrit une distribution d'aide alimentaire qui a tourné au bain de sang à la suite de tirs "de l'armée sur des milliers de civils affamés" qui se "précipitaient sur le convoi" d'une "trentaine de camions". Ce contexte nourrit une analyse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren