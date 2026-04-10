PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Plainte contre "La Liberté" rejetée

Berne (ots)

Partis: X. c. "La Liberté"

Theme: Courrier des lecteurs

Plainte rejetée

Résumé

Un lecteur s'est plaint auprès du Conseil suisse de la presse parce que la lettre qu'il avait envoyée au courrier des lecteurs de la Liberté avait été publiée sous une forme modifiée. Le plaignant reproche au journal d'avoir " édulcoré " le contenu et la forme de sa lettre. L' adresse directe au Conseil d'État que son courrier contenait - motivée par le fait qu'un membre de l'exécutif avait pris le volant en état d'ébriété - a été transformée en une version indirecte, moins percutante, néanmoins signée de son nom.

Le journal a répondu qu'il ne publiait en principe aucune lettre ouverte adressée à des personnes. Le texte n'a donc pas pu être publié dans sa forme originale. Après consultation téléphonique, le texte a toutefois pu être publié avec de légères modifications et un passage au style indirect.

Le Conseil de la presse constate qu'il n'est pas en mesure de clarifier ce qui a été convenu par téléphone entre l'auteur et la rédaction, car les descriptions divergent. Il est donc déterminant de savoir si la modification a faussé le sens du message. Sur ce point, le Conseil de la presse arrive à la conclusion que l'essentiel du message - i.e. la critique acerbe du comportement du conseiller d'État et la demande de démission - sont conservés dans la version révisée. Les modifications sont ainsi jugées admissibles au regard des règles journalistiques de la rédaction. La plainte est rejetée.

Prise de position 9/2026

Contact:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Secrétariat de direction
Case postale
3000 Berne 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Alle Storys Alle
  • 10.04.2026 – 09:00

    Plainte contre "bz Basel" admise

    Berne (ots) - Partis: HEKS/EPER c. "bz Basel" Theme: Audition en cas de reproches graves / Recherche de la vérité / Devoir de rectification Plainte admise Résumé L'Entraide protestante suisse (EPER) a déposé une plainte contre un article de la " bz Basel ". Se fondant sur un article publié par la " NZZ am Sonntag " 14 mois plus tôt, la " bz Basel " a reproché à l'EPER de ne pas exécuter correctement le mandat que lui a confié la Confédération consistant à ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:00

    Plainte contre "Le Temps" rejectée

    Berne (ots) - Partis: X. c. "Le Temps" Theme: Recherche de la vérité Plainte rejectée Résumé Dans son article portant sur la situation dramatique à Gaza en 2024, "Le Temps" décrit une distribution d'aide alimentaire qui a tourné au bain de sang à la suite de tirs "de l'armée sur des milliers de civils affamés" qui se "précipitaient sur le convoi" d'une "trentaine de camions". Ce contexte nourrit une analyse ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:00

    Plainte contre "Neue Zürcher Zeitung" rejetée

    Berne (ots) - Partis: Kujat c. "Neue Zürcher Zeitung" Theme: Verité / Omission des informations essentiels / Dénaturation des faits / Accusations gratuits Plainte rejetée Résumé En juin, puis en août 2024, la " Neue Zürcher Zeitung " a publié un article et un podcast sur l'ancien général allemand Harald Kujat. Ces contributions décrivent sa transformation, d'un militaire exerçant des fonctions dirigeantes au ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren