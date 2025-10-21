Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno

Le Secours d'hiver offre des moments de bonheur. L'année dernière, le Secours d'hiver a aidé plus de 47'000 personnes. Sa nouvelle campagne montre comment cette aide apporte des moments de bonheur.

Un petit garçon qui remercie sa mère pour son magnifique anniversaire et une distributrice de journaux qui n'a pas froid malgré le temps maussade. Les nouveaux spots publicitaires du Secours d'hiver prouvent à quel point même de petits soutiens du Secours d'hiver peuvent amener des moments de bonheur et faire la différence.

Les spots publicitaires accompagnent les appels aux dons lancés par les bureaux cantonaux du Secours d'hiver dans toutes les régions du pays. Jour après jour, les collaboratrices et collaborateurs de ces bureaux s'engagent pour améliorer la situation des personnes en difficulté financière et les préserver du risque d'endettement.

Le Secours suisse d'hiver soutient les familles, les personnes seules et les couples par des prestations financières ou en nature, par exemple pour les frais de santé, et permet aux enfants défavorisés de bénéficier d'activités de loisirs qui ont du sens. L'année dernière, cette organisation à but non lucratif a fait face à environ 19'000 demandes et aidé 47'000 personnes, dont 25'000 enfants.

Merci de contribuer, par votre don, à l'oeuvre du Secours d'hiver et de permettre ainsi aux personnes vivant dans la pauvreté de connaître des moments de bonheur.

Découvrez nos spots: https://youtu.be/Nr6iQ_UhGzM, https://youtu.be/z_JnR9Fiwfc