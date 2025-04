Excellence Crown - neuer Schweizer Hybrid-Flussliner legt ab

Excellence - Reisebüro Mittelthurgau

Weinfelden (ots)

Im niederländischen Werkendam hat am Dienstag ein spektakuläres Flussschiff die Werft verlassen. Die Excellence Crown, der neue Hybrid-Flussliner der Schweizer Reederei der Familie Twerenbold, nimmt Kurs auf Basel. An ihrem Heimathafen wird die "Crown" zur grossen Taufzeremonie am 2. Mai erwartet. Taufpatin ist die Basler Starköchin Tanja Grandits. Arjan Leunis, 1. Kapitän, hat den zukunftsweisenden Schiffsbau und die Inspektionsfahrt begleitet.

In der Schweizer Familienreederei Excellence ist die Freude gross. Der Bau des neuen Hybrid-Flussliners ist abgeschlossen. Am Dienstag legte das Schiff zur Premieren-Cruise ab. An Bord: die ersten Excellence-Gäste. Im Innern strahlen die Räume Eleganz und Luxus aus, in Excellence-typischer Handschrift von Nazly Twerenbold. Von aussen zeigt sich ein neuartiger Schiffstyp in markanter, hydrodynamischer Architektur.

Arjan Leunis, 1. Kapitän der Excellence Crown, begleitete den Bau des Hybrid-Schiffes in den vergangenen sieben Monaten auf der Concordia-Damen-Werft. Er überwachte den Ausbau und machte sich mit der hochmodernen Technologie des Schiffes vertraut. "Im Vergleich zum klassischen Dieselmotor ist ein dieselelektrisches Hybrid-System erheblich komplexer. Es erfordert weitreichendes mechanisches und elektrotechnisches Verständnis von unserer Schiffsführung und dem Bord-Ingenieur", sagt der erfahrene Nautiker.

Vorreiterin für klimagerechtes Reisen auf dem Fluss. Die Excellence Crown verbraucht deutlich weniger Treibstoff und verringert CO2-Emissionen mit hocheffizienter Technologie und einem intelligenten Energie-Management. Sie wurde nach dem Green Award-Goldstandard gebaut und hat soeben ihre Inspektionsfahrt absolviert. "Wir sind klar vorn und achtern", sagt Leunis, "jetzt nehmen wir Kurs auf unseren Heimathafen Basel und die Schiffstaufe!"

Kurzvideo: Kapitän Arjan Leunis stellt die Excellence Crown vor. Er steuerte zuletzt die Excellence Pearl. Video anschauen

Show am Hafen - mit Starköchin Tanja Grandits als Taufpatin. Am Basler Anleger Klybeck wird am 2. Mai gefeiert. "Viele Freunde und Freundinnen unseres Hauses gestalten mit uns diesen besonderen Tag", sagt Karim Twerenbold, Schiffseigner und VR-Präsident der Twerenbold Reisen Gruppe. Starcellist Jodok Vuille und Bariton Burkhard v. Puttkamer geben exklusive Gastspiele. Wie es Tradition ist bei Excellence, segnet Pfarrer Felix Christ das Schiff. Taufpatin ist Tanja Grandits, die Schweizer Starköchin aus dem Basler "Stucki". Sven Epiney moderiert das Programm.

Moderator Sven Epiney führt durch das Festprogramm.

führt durch das Festprogramm. Starcellist Jodok Vuille gibt ein exklusives Gastspiel

gibt ein exklusives Gastspiel Pfarrer Felix Christ segnet die Excellence Crown.

segnet die Excellence Crown. Bariton Burkhard v. Puttkamer inszeniert eine mitreissende Show.

inszeniert eine mitreissende Show. Starköchin Tanja Grandits ist Taufpatin der "Crown".

"Mit der Excellence Crown nehmen wir Kurs auf die Zukunft des Flussreisens. Sie verbindet stilvolle Eleganz an Bord mit innovativer Technologie für den Klimaschutz."

Karim Twerenbold

