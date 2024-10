act entertainment ag

Kerstin Ott - Für immer für euch - Live mit Band | 03.11.2025, The Hall, Zürich

Montag, 3. November 2025, Zürich – The Hall

Kerstin Ott, eine der erfolgreichsten und authentischsten Stimmen der deutschen Musikszene, geht mit ihrem fünften Studioalbum "Für immer für dich" auf grosse Tournee. Unter dem Motto "Für immer für euch" wird die beliebte Künstlerin 26 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz besuchen und ihre Fans mit einer Mischung aus neuen Songs und bekannten Hits begeistern.

Seit acht Jahren bereichert Kerstin Ott die deutsche Musiklandschaft mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem Gespür für berührende Geschichten. Ihr neues Album "Für immer für dich" spiegelt diese Vielseitigkeit wider und verspricht eine facettenreiche Liveshow: Der Titelsong "Für immer für dich" vereint erstmals Kerstins gefühlvolle, akustische Seite mit tanzbaren Club-Beats. Songs wie "Alte Liebe rostet nie" und "Bye Bye" greifen den nostalgischen Sound von Kerstins Jugend auf. Nachdenkliche Töne finden sich in Liedern wie "Das letzte Hemd hat keine Taschen" und "Und ich lieg wach". Kerstin Ott steht für Authentizität und Bodenständigkeit. Ihre Texte regen zum Nachdenken an und sprechen Themen an, die viele Menschen bewegen. Die Künstlerin teilt auf der Bühne nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre Gedanken und Erfahrungen: Sie gibt persönliche Einblicke in ihren Lebenswandel, wie den Abschied vom Rauchen und die Umstellung auf vegane Ernährung. Sie zeigt ihre Reflexionen über gesellschaftliche Themen und den Umgang mit Mitmenschen und ermutigt, eigene Träume zu verfolgen und Veränderungen anzugehen.

Mit knapp 1,5 Millionen verkauften Tonträgern, Gold- und Platinauszeichnungen für alle ihre Alben und erfolgreichen Tourneen durch die grösste Hallen in Österreich, Schweiz und Deutschland hat sich Kerstin Ott in die Herzen ihrer Fans gesungen. Die "Für immer für euch"-Tour verspricht, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. In 26 Städte präsentiert Kerstin Ott ihr neues Album live in grossen Hallen und bietet ein abwechslungsreiches Programm aus neuen Songs und beliebten Klassikern. Abgerundet wird der Abend von einer hochwertigen Bühnenshow, die Kerstins Musik optimal in Szene setzt.

Die "Für immer für euch"-Tour von Kerstin Ott verspricht mehr als nur ein gewöhnliches Konzert zu werden. Es ist eine Einladung, gemeinsam zu lachen, zu tanzen, nachzudenken und das Leben in all seinen Facetten zu feiern. Fans dürfen sich auf unvergessliche Abende freuen, bei denen Kerstin Ott einmal mehr unter Beweis stellen wird, warum sie zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands zählt.

