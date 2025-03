Rivella AG

Rivella Group: Auch 2024 auf Erfolgskurs

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Rothrist (ots)

137 Millionen Franken - so viel Umsatz generierte die Rivella Group im Jahr 2024. Die Schweizer Getränkeherstellerin übertraf damit ihre Erwartungen. Zulegen konnte sie einmal mehr mit Focuswater, der Nr. 1 der Schweizer Vitaminwasser. Das neu lancierte vegane Rivella Gelb hat einen guten Start hingelegt und der Kernmarke Rivella wertvolle Impulse beschert. Finanziell stark investiert hat die Rivella Group in den Produktionsstandort Rothrist.

Im letzten Jahr hat die Rivella Group 96 Millionen Liter an Getränken verkauft und damit einen Umsatz von 137 Millionen Franken erwirtschaftet. In der Schweiz konnte das Vorjahresergebnis erreicht werden. Silvan Brauen, Co-CEO der Rivella Group, spricht von einem guten Jahr: "Wir haben unser Produktportfolio gestrafft und uns auf unsere Kernmarken Rivella und Focuswater konzentriert. In Teilen unseres Sortiments nahmen wir bewusst einen Umsatzrückgang in Kauf. Trotz des schlechten Wetters im Mai und Juni haben wir unser Umsatzziel übertroffen. Das freut mich."

31 Millionen Liter Getränke verkaufte die Rivella Group im letzten Jahr im Ausland. Zulegen konnte Rivella in Frankreich und Luxemburg. Der Umsatzrückgang in den Niederlanden ist auf das angespannte Marktumfeld mit anhaltender Inflation, dem starken Preisdruck und dem schwachen Euro im Vergleich zum Schweizerfranken zurückzuführen.

Fokussierung auf Kernmarken zahlt sich aus

Zu einem wichtigen Standbein hat sich die Vitaminwassermarke Focuswater entwickelt. Auch im vergangenen Jahr konnte die Unternehmung mit Focuswater zweistellig wachsen. In der Gastronomie ist Focuswater heute klar die Nummer 1, im Detailhandel eine der aufstrebendsten Getränkemarken. Dieser Erfolg erlaubt es der Rivella Group, ihre Sponsoringengagements weiter auszubauen. So tritt Focuswater im Frühling 2025 erstmals als Official Partner der Freestyle WM 2025 im Engadin auf und unterstützt diverse Athletinnen und Athleten als Markenbotschafter.

Bei der Marke Rivella war es die Einführung von Rivella Gelb, die im Frühling 2024 die Schweiz überrascht hat. Das neue vegane Getränk ist inzwischen vielerorts erhältlich: sowohl im Detailhandel wie in der Gastronomie. "Mit einer starken Lancierungskampagne ist es uns gelungen, viele Konsumentinnen und Konsumenten zum Probieren zu ermuntern. Jetzt gilt es, den Schwung ins zweite Jahr mitzunehmen", ordnet Co-CEO Silvan Brauen ein.

Als Arbeitgeberin zu den Besten gehören

Die Rivella Group gehört zu den zehn beliebtesten Unternehmungen der Schweiz*. Auch als Arbeitgeberin erhält sie regelmässig Bestnoten. Auf der aktuellen Bestenliste der Handelszeitung liegt sie schweizweit auf dem hervorragenden fünften Rang**. Dass dies kein Zufall, sondern das Resultat gezielter Massnahmen zur Stärkung der Arbeitsplatzkultur ist, bestätigt Markus Krienbühl, Leiter People & Culture bei Rivella: "Wir führen regelmässig Umfragen bei unseren Mitarbeitenden durch, um zu verstehen, wo wir uns noch verbessern können. Wir unterstützen Teilzeitarbeit, Homeoffice und neue Arbeitsmodelle wie Job-Sharing auch auf oberster Management-Ebene. All dies trägt schlussendlich dazu bei, dass Mitarbeitende stolz darauf sind, für die Rivella Group zu arbeiten."

In Produktionsstandort investiert

Neun Millionen Franken hat die Rivella Group im abgelaufenen Jahr in ihre Anlagen am Produktionsstandort in Rothrist investiert. In den nächsten Wochen wird eine neue Abfülllinie für Focuswater-Getränke in Betrieb genommen. Die kaltaseptische Anlage der neusten Generation zeichnet sich durch einen niedrigeren Energie- und Wasserverbrauch aus. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt der Unternehmung zur Erreichung ihrer ambitionierten CO2-Reduktionsziele.

Quellen: *GFK Business Reflektor 2024 **Handelszeitung 13.2.25, Beste Arbeitgeber der Schweiz