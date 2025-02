Suter Inox AG

Xrange Fineline – die beliebte Oberfläche jetzt auch in der Smartsteel Collection

X Range Fineline – die beliebte Oberfläche jetzt auch in der Smartsteel Collection

Die Küche ist das Herzstück eines jeden Zuhauses – und Edelstahl das Material, das diese Visionen zum Leben erweckt. Von passgenauen Küchenabdeckungen mit integriertem Wasserzentrum über edle Rückwände bis hin zu kreativen Sonderformen: Suter kombiniert Präzision, handwerkliches Können und Leidenschaft, um unverwechselbare Einzelstücke von höchster Qualität zu schaffen.

Faszination Edelstahl

Edelstahl vereint Stil, Funktionalität und Langlebigkeit. Der Werkstoff ist robust, korrosionsbeständig und zu 100 % recycelbar. Seine zeitlose Ästhetik harmoniert mit verschiedensten Materialien und bringt Kreativität in jedes Küchenkonzept. Zudem punktet Edelstahl im täglichen Einsatz durch seine einfache Pflege – für ein hochwertiges Aussehen und langanhaltende Freude.

Der Schliff macht den Unterschied

Schliff und Finish bestimmen den individuellen Charakter jeder Edelstahl-Abdeckung, die in aufwändiger Handarbeit gefertigt wird. Das Oberflächenfinish beeinflusst die Reflexionsintensität und ermöglicht einen sanften Spiegeleffekt, der die Farben der Umgebung aufnimmt. Dies macht Edelstahl vielseitig kombinierbar mit Materialien wie Holz, Stein, Glas, Beton, Aluminium und anderen Baustoffen. Neben dem Feinschliff fertigen wir auch individuelle Küchenformen nach Kundenwunsch.

Xrange Fineline – Jetzt Teil der SmartSteel Collection

Die beliebte Oberfläche Xrange Fineline ist ab sofort auch in der exklusiven SmartSteel Collection erhältlich. Sie beeindruckt durch ihren charakteristischen Kreuzschliff, der in Kombination mit einem warmen Farbton und mattem Erscheinungsbild eine besondere Ausstrahlung erhält. Ihre dekorativen Glanznuancen, die je nach Lichteinfall entstehen, verleihen der Oberfläche einen einzigartigen Charakter und machen sie zu einem echten Blickfang in jeder Raumgestaltung.

Dank der Vielzahl an verfügbaren Randausführungen lässt sich die Oberfläche perfekt an individuelle Gestaltungswünsche anpassen. Optional kann sie mit der bewährten sTec-Beschichtung ausgestattet werden, die nicht nur eine aussergewöhnliche Reinigungsfreundlichkeit bietet, sondern auch dauerhaft Fingerabdrücke verhindert.

Mit ihrer gelungenen Kombination aus ansprechendem Design und praktischer Funktionalität ist die Xrange Fineline die ideale Wahl für all jene, die Wert auf Ästhetik und Langlebigkeit legen.

Mehr Informationen finden Sie unter: suter.ch

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 78 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Armaturen, Abfallsysteme, Küchenzubehör sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Crissier. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

