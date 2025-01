Excellence - Reisebüro Mittelthurgau

Golf at its best - quer durch Europa

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Weinfelden (ots)

Die Schweizer Familienreederei Excellence präsentiert ihre neue Flussreisen-Kollektion GOLF '25. Mit der Formel "Golf & Fluss" landen Golf-Begeisterte zielsicher auf renommierten Greens an Europas Wasserwegen. Mit von der Partie sind versierte Golf-Pros und prominente Hobby-Golfer. Ex-Skirennfahrer Beat Feuz, Comedian Rob Spence und SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber zeigen ihr Können an der Excellence Golf Trophy '25 an Bord und auf dem Platz.

Greens vom Mittelmeer bis zum Atlantik. Die Excellence-Golfsaison startet im Mai '25 an der Rhône, unterwegs zu fünf Golfplätzen vom Burgund ins mediterrane Südfrankreich. Im Juli '25 cruisen Excellence-Gäste auf der Seine zu Frankreichs wohl spektakulärstem Green, dem Golfplatz von Étretat auf den Kreidefelsen der Atlantikküste. Golfen zwischen Meeresbrise und Flussidylle verspricht im August '25 die maritime Golf-Route Nordholland und Ijsselmeer mit der Excellence Countess.

Excellence Golf Trophy '25. Gastgeberin der 8. Excellence Golf Trophy (06.-12.10.25) ist die ExcellenceEmpress. Die Turnier-Cruise führt diesmal auf dem Rhein von Basel nach Koblenz, mit prominentenGolfcracks an Bord: Ex-Skirennfahrer Beat Feuz, Gourmet-Chef & Wein-Guru Ueli Kellenberger,Comedian Rob Spence und SRF-Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber.

Alles drin: das Excellence-Golfpaket.Hotel wechseln oder Golfbag schleppen? Nicht auf den Excellence Golf-Flussreisen. Anreise, Transfers, Golfspiele, Events - all das organisiert das erfahrene Excellence-Team aus Golf-Professionals und -Kreuzfahrtleiter/innen. Die Kombination Golf & Fluss gilt bei Golf-Begeisterten als Traum-Paarung. "Das Excellence-Konzept ist einzigartig", sagt Golf-Kreuzfahrtleiter Hanspeter Spälti. "Golf auf unbekannten Plätzen, quer durch Europa, ohne Organisieren von Tee-Times, in Verbindung mit kulinarischen Höhenflügen - eine wahre Freude für die Gäste!"

Schweizer Golfhotels auf Europas Wasserwegen. Edle Domizile für die Golf-Flussreisen sind die kleinen Schweizer Grandhotels der Excellence-Flotte. Golferinnen und Golfer cruisen quer durch Europa und bespielen vier bis fünf renommierte Golfplätze. So wird der elegante Luxusliner zum Golfhotel - heute idyllische Greens am stillen See, morgen mediterranes Flair im Olivenhain oder Fairways mit Blick aufs Meer.

Excellence an der Zürcher FESPO-Golfmesse. Interessierte Golferinnen und Golfer sind herzlich willkommen an der Golfmesse der FESPO Zürich, vom 30. Januar bis 2. Februar '25 in Halle 5, Stand G.050. Täglich um 10:30h findet ein Excellence-Vortrag "Quer durch Europa - Golf-Flussreisen par Excellence" im Lounge-Forum statt. fespo.ch/de/exhibitors/6015

Infos und Links

Die Kollektion GOLF '25 mit 11 Flussrouten in Frankreich, Österreich/Slowakei/Ungarn, Deutschland, Niederlande/Belgien hier bestellen oder online anschauen:

Golf-Flussreisen '25: 4-9 Tage auf den Flusslinern der Schweizer Familienreederei Excellence, mit reservierten Startzeiten in 4-5 Golfclubs und dem Excellence Golf-Inklusivpaket:

Bildmaterial zum Downloaden (wetransfer)

Onlineversion dieser Medienmitteilung