Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses

La ville adaptée au changement climatique : ce qu'il faut maintenant

Bern (ots)

Les villes suisses mettent en oeuvre depuis plusieurs années une politique de protection du climat ambitieuse et réduisent, grâce à des mesures locales, les effets négatifs du changement climatique, à l'image de la vague de chaleur actuelle. Pour déployer des mesures d'adaptation au changement climatique de manière ciblée, elles ont besoin d'une plus grande marge de manoeuvre ainsi que de conditions-cadres claires. Une coopération étroite entre tous les niveaux de l'État, associant également les milieux économiques, scientifiques et la société civile, est indispensable à cet égard.

Les villes suisses sont confrontées à des défis majeurs liés au changement climatique. Les épisodes de chaleur, comme celui que nous connaissons actuellement, seront à l'avenir plus fréquents et encore plus intenses. Les fortes précipitations devraient également se multiplier. En raison de l'importance des surfaces imperméabilisées et d'une circulation de l'air souvent limitée, les villes et les agglomérations sont particulièrement exposées. Les conséquences vont des risques pour la santé aux pertes économiques, en passant par des tensions sociales, certaines catégories de la population étant plus fortement touchées que d'autres. Les villes prennent dès lors des mesures concrètes pour réduire les effets du changement climatique sur leur territoire. La prise de position " Une politique d'adaptation réussie - comment créer une ville adaptée au climat ? " présente les moyens dont disposent les villes pour protéger leur population contre la chaleur, les fortes précipitations et les autres conséquences du changement climatique. Elle contient aussi les conditions-cadres nécessaires à leur mise en oeuvre.

Pour que les villes puissent atténuer les conséquences négatives du changement climatique, elles ont besoin d'une plus grande marge de manoeuvre pour mettre en place des mesures communales en matière de végétalisation, de désimperméabilisation et de développement urbain durable. Elles demandent en outre des bases de données améliorées et un soutien financier fiable de la part de la Confédération et des cantons.

Pour relever ces défis complexes, des connaissances interdisciplinaires et des bases de décision robustes sont indispensables. Les villes plaident dès lors pour la mise à disposition de données suffisantes, l'harmonisation des cartes climatiques et des réseaux de mesure, l'élaboration de plans canicule coordonnés à l'échelle nationale, ainsi que l'adaptation des normes et un soutien ciblé à la recherche.

Les villes soulignent que l'adaptation au changement climatique constitue à la fois une nécessité et une opportunité. Les mesures visant à réduire les effets des fortes chaleurs et des précipitations intenses améliorent la qualité de vie, favorisent la biodiversité et renforcent l'attractivité économique des villes. Il est essentiel, dans ce contexte, de tenir compte des inégalités sociales et d'associer l'ensemble des groupes de population.