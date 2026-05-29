LIDL Schweiz

Le fournisseur néerlandais Vivera B.V. annonce le rappel du produit "Vemondo Tranches aux légumes BBQ, 2 x 100 g (200 g)".

Holten (NL) (ots)

Le fournisseur néerlandais Vivera B.V. procède actuellement au rappel public du produit "Vemondo Tranches aux légumes BBQ, 2 x 100 g (200 g)" portant les dates limites de consommation suivantes

25.06.2026, 19.05.2026, 29.04.2026, 17.06.2026 , 16.05.2026, 27.04.2026, 15.06.2026, 14.05.2026, 19.04.2026, 08.06.2026, 12.05.2026, 15.04.2026, 25.05.2026, 06.05.2026, 12.04.2026, 06.04.2026

Dans le cadre de contrôles de la qualité, des tiges de poivrons dures ont été détectées dans le produit. De ce fait, la consommation de ce produit peut entraîner des blessures dans la cavité buccale. Par conséquent, les clients sont invités à prêter attention au rappel et à ne pas consommer le produit concerné.

Le produit concerné "Vemondo Tranches aux légumes BBQ, 2 x 100 g (200 g)" a été commercialisé par Lidl Suisse. Il peut être retourné dans toutes les filiales Lidl. Le prix d'achat sera bien entendu remboursé, même en cas de non-présentation du ticket de caisse.

Seul le produit "Vemondo Tranches aux légumes BBQ, 2 x 100 g (200 g)" du fournisseur Vivera B.V. portant les dates limites de consommation susmentionnées est concerné par ce rappel.Tous les autres produits du fournisseur Vivera B.V. vendus par Lidl Suisse, ainsi que les autres produits de la marque "Vemondo", ne sont pas concernés par ce rappel de produit.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service clientèle de Lidl: +41 71 588 05 10.

Si vous connaissez des personnes également concernées par ce rappel, nous vous prions de bien vouloir leur transmettre cette information.

Vivera B.V. vous prie d'excuser tout désagrément occasionné.