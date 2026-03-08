SRG SSR

Le rejet de l'initiative marque la volonté de garantir une SSR forte et ancrée dans toutes les régions

Berne (ots)

L'électorat suisse s'est à nouveau prononcé en faveur d'une SSR forte en rejetant l'initiative "200 francs, ça suffit!". La SSR salue cette décision en faveur d'un service public diversifié, numérique et ancré dans les régions.

Aujourd'hui, l'électorat suisse s'est prononcé contre l'initiative "200 francs, ça suffit!" et en faveur d'une SSR ancrée dans les régions, proche des gens et proposant un programme diversifié aux quatre coins du pays. Il confirme ainsi l'importance d'une place médiatique suisse forte avec une SSR indépendante, dont il soutient le mandat à l'ère numérique. Jean-Michel Cina, président du Conseil d'administration: "Cette journée était décisive pour l'avenir de la SSR. Nous nous réjouissons que l'électorat suisse nous ait renouvelé sa confiance. Nous sommes soulagés d'avoir pu montrer la plus-value que le service public apporte à l'ensemble de la Suisse."

Pour la seconde fois en quelques années, la population suisse s'est exprimée dans les urnes contre un affaiblissement de la SSR. Les discussions qui ont eu lieu en amont de la votation sur sa dotation financière et sur l'organisation du service public médiatique suisse ont montré que la majorité de l'électorat du pays souhaite une SSR pérenne, ancrée dans les régions et dans le numérique, qui soit pertinente au quotidien et qui continue de se développer dans un monde de plus en plus numérique. Cette décision est également synonyme de stabilité pour la place médiatique dans son ensemble.

La SSR a reçu un large soutien de tous les secteurs de la société - particuliers, sport, culture, science, politique et bien d'autres encore - et remercie toutes les personnes qui se sont engagées en faveur du service public au cours des semaines et des mois écoulés. Le débat intense qui a eu lieu dans toutes les régions linguistiques et les nombreuses prises de position publiques et personnelles en faveur d'un service public médiatique fort ont montré la grande valeur de la SSR pour la population de notre pays.

Susanne Wille, directrice générale de la SSR: "Le résultat d'aujourd'hui nous réjouit, nous motive et nous oblige. Nous mettrons tout en oeuvre pour continuer à accompagner le public au quotidien avec un programme varié et fort. Cette marque de confiance nous engage à rester proches des gens, avec une présence dans les différentes régions linguistiques et une offre sur le numérique. Nous allons poursuivre la transformation engagée de la SSR.

En 2024, avec le projet "Enavant SRG SSR", la SSR a en effet engagé un vaste processus d'évolution qu'elle mène d'arrache-pied pour que, dans les trois prochaines années, sa structure interne soit adaptée, son offre renforcée et sa numérisation accélérée.

Remarque pour les médias audiovisuels: Jean-Michel Cina et Susanne Wille se tiendront à disposition pour des questions aujourd'hui à partir de 14h30 à la Schwarztorstrasse 21, Berne.