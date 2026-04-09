Handicap International

Soudan : situation catastrophique pour les personnes en situation de handicap

Handicap International tire la sonnette d'alarme

Genève (ots)

L'organisation humanitaire Handicap International tire la sonnette d'alarme : trois ans après le début de la guerre au Soudan, la situation de la population civile est catastrophique. Pour les personnes en situation de handicap, elle l'est encore davantage : il leur est particulièrement difficile de fuir, d'accéder à l'aide humanitaire ou de bénéficier de soins médicaux. De plus, les mines et les engins non explosés menacent la population civile.

Notes aux rédactions, nous organisons volontiers des interviews :

Vincent Dalonneau, Directeur de Pays de Handicap International Soudan, basé à Nairobi - Kenya (français/anglais) Fanny Mraz, Directrice des urgences chez Handicap International, a visité le Soudan (Al Jazirah) en mars 2026, basée à Lyon - France (français/anglais) Simon Elmont, Spécialiste technique mondial en déminage chez Handicap International, basé à Londres - Royaume-Uni (anglais)

Au Soudan, au moins 4,6 millions de personnes vivent avec un handicap, soit environ 16 % de la population. À cela s'ajoutent d'innombrables personnes gravement blessées, traumatisées ou atteintes de maladies chroniques à cause du conflit. Pourtant, les mesures d'aide inclusives et les services spécialisés sont presque inexistants. Les conséquences sont graves : en situation de crise, le taux de mortalité des personnes handicapées est deux à quatre fois plus élevé que celui des personnes non handicapées. Beaucoup d'entre elles sont abandonnées ou systématiquement exclues.

" La chute d'El-Fasher a entraîné un afflux de déplacés vers la ville voisine de Tawilah. De plus en plus de personnes souffrant de blessures graves, comme des blessures par balle, ont un besoin urgent de réadaptation et d'aides techniques. Sans prise en charge précoce, ces personnes risquent de développer des handicaps permanents et des douleurs chroniques. Actuellement, nous sommes l'une des rares organisations humanitaires capables de fournir ce soutien essentiel au Soudan. Au Darfour, nous sommes même la seule ", explique Vincent Dalonneau, directeur pays de Handicap International au Soudan.

Les équipes de Handicap International travaillent dans des centres de réadaptation et des cliniques, distribuent de l'aide humanitaire et viennent en aide aux enfants souffrant de malnutrition ainsi qu'aux nombreuses personnes blessées par des armes à feu ou des bombes. En outre, via son unité Atlas logistique, Handicap International soutient diverses organisations humanitaires en assurant le stockage et le transport des aides.

Les personnes de retour menacées par les mines et les engins non explosés

La guerre au Soudan a provoqué la plus grande crise de déplacement au monde, avec près de 14 millions de personnes déplacées. Malgré la poursuite du conflit, plus de trois millions de personnes étaient déjà rentrées chez elles fin janvier, dont 700'000 en provenance de l'étranger. La plupart sont revenues dans des régions où la violence a largement diminué, comme Khartoum, le Nil Bleu ou Al Jazira. Cependant, les restes explosifs de guerre, notamment les mines antipersonnel, menacent la population civile dans les habitations, les écoles, les hôpitaux, les mosquées et sur les routes.

" D'autres conflits à travers le monde ont déjà montré que la contamination par des restes explosifs non détonés peut affecter la vie des populations civiles pendant des décennies, même après la fin des combats. Elle met en danger la vie de la population soudanaise, limite l'accès aux services essentiels et freine le développement économique ", souligne Vincent Dalonneau.