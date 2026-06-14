Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses

Les villes se félicitent du non à l'initiative " Pas de Suisse à 10 millions ! "

Bern (ots)

Les villes se félicitent du rejet de l'initiative populaire " Pas de Suisse à 10 millions ! ". Centres économiques et laboratoires de l'innovation du pays, elles auraient été fortement impactées par une limitation de l'immigration. L'adoption de l'initiative aurait rendu difficile l'accès de l'économie suisse à la main-d'oeuvre qualifiée, dont le pays a un besoin si urgent, et aurait mis en péril la voie bilatérale avec l'Europe, qui a fait ses preuves. Le rejet est l'affirmation d'une Suisse ouverte, dynamique et diverse.

L'initiative populaire " Pas de Suisse à 10 millions ! " voulait instaurer une stricte limitation de la population résidente à 10 millions et aurait ainsi mis en péril la qualité de vie et des emplois en Suisse. Pour les villes, centres économiques et laboratoires de l'innovation du pays, le verdict négatif des urnes est source de satisfaction. Une adoption de l'initiative aurait aggravé la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, mis en danger la sécurité du pays et porté un coup à la sécurité d'approvisionnement dans le secteur de la santé et à la force d'innovation de la Suisse en général. Elle aurait en outre remis en cause les accords bilatéraux conclus avec l'Europe, qui ont pourtant fait leurs preuves.

L'Union des villes suisses a donc soutenu la large coalition regroupant des acteurs politiques, économiques et de la société civile qui s'oppose à cette initiative.

Les centres urbains, qui font avancer l'innovation et sont le terreau des start-ups, ont besoin de personnes talentueuses et motivées. Les villes suisses ont à plusieurs reprises prouvé qu'elles étaient capables de maîtriser et de gérer les transformations et la croissance tout en veillant à assurer une vie urbaine diverse, culturelle et attractive, que ce soit la création de leurs espaces urbains, la mobilité, les logements ou les infrastructures. Pour que cela reste possible à l'avenir, et ce justement face aux changements démographiques et climatiques, il y a besoin d'une plus grande marge de manoeuvre et d'une collaboration bien coordonnée, par exemple en investissant dans les transports publics, en encourageant la construction de logements d'utilité publique, en concevant de nouveaux quartiers et en soutenant un développement vers l'intérieur de qualité. Les défis existants ne pourront être résolus qu'avec des réformes communes et constructives.