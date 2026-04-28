Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses

Statistique des villes suisses 2026

Création de valeur en ville: voici comment travaillent les citadines et citadins

Bern (ots)

La Statistique des villes suisses 2026 présente des chiffres clés actuels sur la population, le logement, la politique, la formation et d'autres sujets intéressants concernant les villes suisses. Cette année, l'accent est mis sur le monde du travail: en Suisse, les gens vivent et travaillent en milieu urbain. En effet, près de quatre millions de personnes ont un emploi en ville. Cette publication conjointe de l'Union des villes suisses et de l'Office fédéral de la statistique (OFS) met en lumière la diversité de la Suisse urbaine, de ses habitant·e·s et de sa population active.

Des grandes villes aux petites communes urbaines en passant par les agglomérations: la Suisse urbaine se distingue par sa diversité. La Statistique des villes suisses 2026, établie par l'Union des villes suisses en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique, illustre ces différentes caractéristiques et évolutions. Elle montre par exemple que les habitant·e·s des villes disposent en moyenne de 43 m² de surface habitable, contre près de 50 m² pour les personnes vivant hors des villes. Elle révèle également que les petites villes touristiques enregistrent le plus grand nombre de nuitées par habitant·e et que le responsable politique municipal moyen est un homme membre du PLR. Ces statistiques et bien d'autres encore se trouvent dans l'annuaire statistique 2026.

Les services façonnent le monde du travail urbain

Près de quatre millions de personnes travaillent dans les villes suisses. Elles contribuent de manière significative à la création de valeur et façonnent les pôles économiques du pays. Sachant que la création de valeur ne se limite pas aux emplois recensés dans les statistiques, l'édition de cette année met en lumière les différentes facettes du monde du travail urbain. On compte 0,84 personne active par habitant·e dans les villes, et le taux d'activité atteint près de 80 %. Une part importante de la population active travaille dans le secteur tertiaire, notamment dans les services traditionnels, la santé et le social, ainsi que dans le commerce. Le marché du travail est en constante évolution et, depuis 2021, le nombre de personnes qui quittent le marché du travail pour prendre leur retraite est supérieur à celui des jeunes qui y entrent. En outre, la Suisse est un pays de pendulaires. On le constate aussi dans les villes: en moyenne, le temps de trajet quotidien dépasse 31 minutes pour une distance d'environ 13 kilomètres.

La Statistique des villes suisses englobe 180 villes et met à disposition de nombreux chiffres clés relatifs à la Suisse urbaine. Cette publication est éditée conjointement par l'Union des villes suisses et l'Office fédéral de la statistique. Elle est complétée par un Dashboard des agglomérations et par un portail de données sur lequel l'ensemble des données et des analyses sont disponibles.

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