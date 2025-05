Quantinuum

Invest Qatar kooperiert mit Quantinuum, um die Expansion zu beschleunigen und das Quantencomputing-Ökosystem in der Region zu fördern

Doha, Katar (ots/PRNewswire)

Invest Qatar, die Investitionsförderungsagentur von Katar, hat eine strategische Vereinbarung mit Quantinuum, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Quantencomputing und Entwickler des leistungsstärksten Quantencomputers der Welt, unterzeichnet. Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Quantencomputing-Ökosystem in Katar zu stärken, indem die kürzlich angekündigte Expansion von Quantinuum in die Region unterstützt wird, die während des historischen Staatsbesuchs in Katar letzte Woche vom Präsidenten der Vereinigten Staaten hervorgehoben wurde.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Invest Qatar maßgeschneiderte Supportleistungen für Quantinuum bereitstellen, darunter Zugang zu wichtigen Interessengruppen, sektorspezifische Einblicke und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit lokalen Innovations- und Forschungseinrichtungen. Invest Qatar wird auch Initiativen fördern, die den Einsatz von Quantencomputern vorantreiben und die Beiträge von Quantinuum zur Technologie-Landschaft Katars bekannt machen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Invest Qatar die Expansion von Quantinuum in Katar unterstützen, um Quantentechnologien zum Nutzen wichtiger Sektoren in Katar einzusetzen und gleichzeitig die lokalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten (F&E) zu verbessern, hochqualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und die nächste Generation von Quantentechnologie-Fachkräften in Katar auszubilden. Zu diesem Zweck sollen Kontakte zu wichtigen Interessengruppen hergestellt, die Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung gefördert und eine Abstimmung mit nationalen Initiativen zur Weiterentwicklung der Quantentechnologie erreicht werden.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Quantinuum eine zentrale Rolle bei der Förderung der Quantenkapazitäten Katars spielen, indem es eine Reihe von gezielten Initiativen ins Leben ruft, darunter Plattformen zum Wissensaustausch, Bildungsseminare und technische Workshops, die von den globalen Experten von Quantinuum durchgeführt werden. Die Partnerschaft sieht auch vor, gemeinsame Forschungsprojekte mit akademischen Einrichtungen und Forschungseinrichtungen in Katar zu starten, Möglichkeiten für die lokale Integration von Quantentechnologien zu erforschen und den Zugang zur hochmodernen Quantencomputer-Infrastruktur von Quantinuum zu erleichtern. Darüber hinaus werden Studenten von in Katar ansässigen Universitäten Praktikumsmöglichkeiten angeboten, die ihnen direkte Erfahrungen mit realen Anwendungen des Quantencomputers vermitteln.

Zu dieser Partnerschaft erklärte Sheikh Ali Alwaleed Al-Thani, Geschäftsführer von Invest Qatar: „Diese Partnerschaft mit Quantinuum unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, Katar an der Spitze der Technologien der nächsten Generation zu positionieren. Durch die Kombination von globalem Fachwissen und lokalem Ehrgeiz wollen wir ein florierendes Quanten-Ökosystem schaffen, das Innovationen vorantreibt, die wirtschaftliche Diversifizierung unterstützt und künftige Talente befähigt. Wir freuen uns, mit Quantinuum zusammenzuarbeiten, um das transformative Potenzial des Quantencomputings für Katar und die gesamte Region zu erschließen."

Dr. Rajeeb Hazra, Präsident und Geschäftsführer von Quantinuum, sagte: „Mit unserer Präsenz in Katar schlagen wir ein aufregendes neues Kapitel in einer Region auf, die bereit ist, im Quantencomputing führend zu werden. Aufbauend auf unserer kürzlich angekündigten Expansion in das Land durch unser Joint Venture mit Al Rabban Capital und unserer laufenden Partnerschaft mit der Hamad Bin Khalifa Universität, unterstreicht diese Zusammenarbeit mit Invest Qatar unser Engagement für das Wachstum des Quantencomputer-Ökosystems in Katar. Im Rahmen der Vertiefung der strategischen Beziehungen zwischen den USA und Katar ermöglichen wir den direkten Zugang zu unserer weltweit führenden Quantenhardware und -software. Damit schaffen wir einen Mehrwert für Wissenschaft und Industrie in Katar und bilden gleichzeitig die nächste Generation von Quantenentwicklern und -forschern aus, um die Position der Region als globaler Knotenpunkt für Spitzentechnologien zu stärken."

Informationen zu Invest Qatar

Die Investitionsförderungsagentur Katar (Invest Qatar) ist für die Überwachung der Investitionsförderungsmaßnahmen zuständig, mit denen ausländische Direktinvestitionen nach Katar gelockt werden sollen. Invest Qatar wurde 2019 gegründet und hat die Aufgabe, Katars Position als ideales Investitionsziel zu stärken und gleichzeitig Investitionen zu erleichtern, die die wirtschaftliche Diversifizierung und Entwicklung fördern.

Als Tor zu Investitionslösungen verbindet Invest Qatar die Investoren mit einem integrierten Ökosystem von Geschäfts- und Lizenzierungsplattformen. Die Agentur begleitet Investoren auf ihrem gesamten Weg, von der Erkundung über den Aufbau bis hin zur Expansion, und sichert ihr langfristiges Wachstum durch umfassende Einblicke in die Geschäftslandschaft Katars, sektorspezifische Marktkenntnisse und maßgeschneiderte Investitionsförderung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.invest.qa

@InvestQatar | #InvestQatar

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist weltweit führend im Bereich Quantencomputing. Die Quantensysteme des Unternehmens liefern die höchsten Leistungen bei allen Benchmarks der Branche. Mit über 550 Mitarbeitern, darunter über 370 Wissenschaftler und Ingenieure in den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan, treibt Quantinuum die Revolution im Bereich des Quantencomputings voran.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2655950/5329246/Quantinuum_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/invest-qatar-kooperiert-mit-quantinuum-um-die-expansion-zu-beschleunigen-und-das-quantencomputing-okosystem-in-der-region-zu-fordern-302461983.html