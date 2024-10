Fractus

Fractus erweitert IoT-Patentlizenzierungsprogramm durch Unterzeichnung einer ADT-Vereinbarung und Beendigung eines Rechtsstreits

Fractus, ein führendes Unternehmen im Bereich der Antennentechnologie und der Lizenzierung von geistigem Eigentum, gab heute die erfolgreiche Unterzeichnung einer Patentlizenzvereinbarung mit ADT, dem Marktführer für vernetzte Alarmsysteme in den Vereinigten Staaten, bekannt. Mit dieser Vereinbarung unterstreicht Fractus seine Führungsrolle in der IP- und Antennentechnologie und stärkt seine Position im sich schnell entwickelnden Bereich des Internet der Dinge (IoT).

Fractus hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem es eine neue Lizenzvereinbarung mit ADT abgeschlossen hat, nachdem es im Oktober 2022 eine Patentverletzungsklage gegen ADT und Vivint eingereicht hatte (Verfahren 2:22-cv-00412-JRG und 2:22-cv-00413-JRG), in der es um interne Antennentechnologie ging, die für Alarmsysteme von entscheidender Bedeutung ist. Diese Vereinbarung, die zu der Anfang des Jahres mit Vivint getroffenen Vereinbarung hinzukommt, festigt die Position von Fractus als wichtiger Technologieanbieter auf dem Markt für das Internet der Dinge (IoT). Durch die Erweiterung der Basis von Lizenznehmern innerhalb des IoT-Ökosystems bekräftigt Fractus sein Engagement für den Schutz und die Monetarisierung seines geistigen Eigentums.

„Wir sind stolz, diese bedeutende Vereinbarung mit ADT bekannt zu geben", sagte Jordi Ilario, Betriebsleiter und Vizepräsident bei Fractus. „Die IoT-Landschaft ist vielfältig und fragmentiert, aber wir bleiben fokussiert und widerstandsfähig bei der Nutzung unseres Patentportfolios. Diese Vereinbarung ist ein Beweis für unsere kontinuierlichen Bemühungen, den Umsatz durch IoT-Lizenzierung zu steigern und neue Entwicklungsbereiche zu erschließen."

„Unser Erfolg in Bereichen wie Netzwerkinfrastruktur und Mobiltelefon-OEMs unterstreicht den Wert unserer Innovationen", sagte Ruben Bonet, Geschäftsführer von Fractus. „Die Fortschritte, die wir in diesem Jahr gemacht haben, stimmen uns optimistisch für zukünftiges Wachstum und weitere Expansion im IoT-Sektor."

Fractus wurde von der hochkarätigen Anwaltskanzlei Susman Godfrey vertreten. „Wir freuen uns, unsere mehr als zehnjährige Geschichte der erfolgreichen Vertretung von Fractus fortzusetzen, die bis ins Jahr 2011 zurückreicht, als ein Geschworenenurteil zu Gunsten von Fractus gegen Samsung erging", sagte Max Tribble, Anwalt bei Susman Godfrey.

Informationen zu Fractus

Fractus ist ein früher Vorreiter bei der Entwicklung von Antennentechnologie für Smartphones, Tablets und andere drahtlose Internet-der-Dinge-Geräte. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von geistigen Eigentumsrechten an mehr als 40 Erfindungen, die durch mehr als 120 Patente und Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien geschützt sind. Unter den zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen, die das Unternehmen für seine innovative Arbeit erhalten hat, wurde Fractus im Jahr 2005 vom Weltwirtschaftsforum in Davos als „Technology Pioneer" und im Jahr 2006 von Red Herring als eines der besten innovativen Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus gewann es 2004 den Frost & Sullivan Award für technologische Innovation und 2010 den Nationalen Kommunikationspreis der katalanischen Regierung in der Kategorie „Telekommunikation". Ein Team von Fractus-Erfindern war Finalist für den Europäischen Erfinderpreis 2014 des EPA. Im November 2015 wurde Fractus von der Königlichen Ingenieurakademie von Spanien (RAI) mit dem „Academiae Dilecta" ausgezeichnet und erhielt im April 2017 den von der Londoner Börse und der Elite Group verliehenen „European Inspiring Company Award".

