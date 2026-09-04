LIDL Schweiz

DANFOREL A/S informe sa clientèle d'un rappel du produit "Filets du truite fumé - nature".

Grindsted (ots)

DANFOREL A/S effectue actuellement un rappel public du produit "Filets du truite fumé - nature" avec la date de durabilité minimale 13.09.2026. Il ne peut être exclu que des listérias se trouvent dans ce produit. En raison des risques potentiels pour la santé, il est impératif de tenir compte de ce rappel et ne pas consommer le produit.

Le produit concerné "Filets du truite fumé - nature" a été distribué chez Lidl Suisse. Le produit peut être rapporté dans tous les magasins Lidl. Le prix d'achat sera bien entendu remboursé, même sans présentation du ticket de caisse.

Le rappel concerne exclusivement le produit "Filets du truite fumé - nature" avec la date de durabilité minimale 13.09.2026. Les autres produits vendus chez Lidl Suisse ne sont pas concernés par ce rappel.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service clientèle de Lidl : +41 71 588 05 10. Si vous connaissez des personnes également susceptibles d'être touchées par le rappel, nous vous invitons à leur transmettre l'information.

DANFOREL A/S présente ses excuses à toutes les personnes concernées pour les désagréments causés.