Mathias Moser sera le nouveau directeur de la Fédération Suisse des Casinos (FSC)

A partir du 1er mars 2026, Mathias Moser sera le nouveau directeur de la Fédération Suisse des Casinos. Il succède à Marc Friedrich, qui prend sa retraite après 19 ans de service.

Mathias Moser dispose d'une vaste expérience et de connaissances approfondies dans le secteur des casinos, notamment dans les domaines de compliance, de la protection des joueurs et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Il travaille depuis six ans à la direction du Grand Casino de Berne. Il est titulaire d'un master en droit économique et achèvera un Executive MBA Université de Berne - Rochester N.Y. en juin 2026. Il parle couramment l'allemand, le français, l'italien et l'anglais.

Le directeur de longue date, Marc Friedrich, prend sa retraite. Afin d'assurer une transition en douceur, il se tient à la disposition de son successeur pour le conseiller dans la phase initiale. Le comité de la FSC remercie chaleureusement Marc Friedrich pour son activité couronnée de succès, son grand engagement et sa contribution au développement de l'ensemble de la branche suisse des casinos.

A propos de la Fédération Suisse des Casinos

La Fédération Suisse des Casinos (FSC) réunit toutes les maisons de jeu suisses - terrestres et en ligne - et défend leurs intérêts auprès des milieux politiques, des autorités et du public.

La FSC s'engage en faveur de réglementations légales claires et cohérentes. Elle contribue largement à ce que les jeux d'argent soient canalisés vers le marché légal et contrôlé, afin que les objectifs de la loi sur les jeux d'argent soient atteints : Une protection efficace des joueurs, des conditions cadres sûres et des recettes pour l'AVS. Jusqu'à présent, les casinos suisses ont versé plus de 8 milliards de francs à l'AVS.