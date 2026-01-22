PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Casino Verband / Fédération Suisse des Casinos mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizer Casino Verband / Fédération Suisse des Casinos

Mathias Moser sera le nouveau directeur de la Fédération Suisse des Casinos (FSC)

Berne (ots)

A partir du 1er mars 2026, Mathias Moser sera le nouveau directeur de la Fédération Suisse des Casinos. Il succède à Marc Friedrich, qui prend sa retraite après 19 ans de service.

Mathias Moser dispose d'une vaste expérience et de connaissances approfondies dans le secteur des casinos, notamment dans les domaines de compliance, de la protection des joueurs et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Il travaille depuis six ans à la direction du Grand Casino de Berne. Il est titulaire d'un master en droit économique et achèvera un Executive MBA Université de Berne - Rochester N.Y. en juin 2026. Il parle couramment l'allemand, le français, l'italien et l'anglais.

Le directeur de longue date, Marc Friedrich, prend sa retraite. Afin d'assurer une transition en douceur, il se tient à la disposition de son successeur pour le conseiller dans la phase initiale. Le comité de la FSC remercie chaleureusement Marc Friedrich pour son activité couronnée de succès, son grand engagement et sa contribution au développement de l'ensemble de la branche suisse des casinos.

A propos de la Fédération Suisse des Casinos

La Fédération Suisse des Casinos (FSC) réunit toutes les maisons de jeu suisses - terrestres et en ligne - et défend leurs intérêts auprès des milieux politiques, des autorités et du public.

La FSC s'engage en faveur de réglementations légales claires et cohérentes. Elle contribue largement à ce que les jeux d'argent soient canalisés vers le marché légal et contrôlé, afin que les objectifs de la loi sur les jeux d'argent soient atteints : Une protection efficace des joueurs, des conditions cadres sûres et des recettes pour l'AVS. Jusqu'à présent, les casinos suisses ont versé plus de 8 milliards de francs à l'AVS.

Contact:

Dr. Gerhard Pfister, président de la FSC. tél. 079 334 12 30
Mathias Moser, nouveau directeur de la FSC, tél. 079 411 26 20

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Casino Verband / Fédération Suisse des Casinos mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schweizer Casino Verband / Fédération Suisse des Casinos
Weitere Storys: Schweizer Casino Verband / Fédération Suisse des Casinos
Alle Storys Alle
  • 10.04.2025 – 07:00

    Code des casinos suisses pour la protection des joueurs / www.protectionjouers.ch

    Berne (ots) - En octroyant des concessions aux maisons de jeu, la Confédération nous a confié des droits économiques et les a liés à une action responsable. Les casinos de Suisse, sommes conscients de ce privilège et de la responsabilité qui en découle. Ils soutiennent pleinement la loi et l'intention du législateur. Cela vaut en particulier pour la ...

    mehr
  • 23.05.2024 – 10:39

    Secteur des casinos 2023/24

    Berne (ots) - La branche des casinos tire un bilan positif lors de son assemblée des délégués du 22 mai 2024. Le Conseil fédéral a accordé une nouvelle concession à tous les casinos à partir de 2025. Les maisons de jeu du groupe Swiss Casinos Zurich, Saint-Gall, Schaffhouse et Pfäffikon avec le casino en ligne rejoignent la Fédération Suisse des Casinos. La fédération représente ainsi tous les casinos. L'activité des casinos terrestres est en léger recul. En ...

    mehr
  • 18.06.2021 – 19:00

    Nouveau comité de la Fédération Suisse des Casinos / Dr. Gerhard Pfister, conseiller national, nouveau président / Laurent Wehrli, conseiller national, nouveau vice-président

    Lugano (ots) - Le 18 juin 2021, l'Assemblée des délégués a élu le nouveau comité de la Fédération Suisse des Casinos (FSC). Dr. Gerhard Pfister et Laurent Wehrli, tous les deux conseillers nationaux, ont été élus président et vice-président. Huit autres membres ont aussi été élus. Le président ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren