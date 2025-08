LID Pressecorner

Di successo & popolare: il Brunch del 1° agosto in fattoria

Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 1° agosto 2025

Il tradizionale Brunch del 1° agosto in fattoria si è rivelato un enorme successo anche nel 2025. Circa 280 fattorie hanno organizzato un accogliente Brunch nelle loro aziende agricole. La maggior parte dei Brunch era già prenotata in anticipo, a dimostrazione della popolarità di questo evento. La Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, il Consigliere federale Martin Pfister e il Consigliere federale Guy Parmelin si sono uniti ai partecipanti, intrattenendosi con gli ospiti del Brunch del 1° agosto nei Cantoni di Friburgo, San Gallo e Soletta, gustando un delizioso Brunch.

In un'atmosfera piacevole, sia all'interno che all'esterno della fattoria, migliaia di ospiti hanno potuto gustare un ricco buffet con prodotti freschi di fattoria. Dalla croccante treccia, al formaggio d’alpe fino ad arrivare alle uova fresche, alle marmellate fatte in casa e alla carne regionale: l'offerta per la colazione non era solo variegata, ma soprattutto genuina e autentica. Molti ingredienti provenivano direttamente dalla fattoria o da aziende agricole vicine: non si potrebbe trovare qualcosa di più vicino e quindi di più fresco.

Ma non solo il cibo ha generato entusiasmo. È stata l'atmosfera a rendere speciale la giornata: porte aperte delle stalle, tavole apparecchiate con cura, risate dei bambini che giocavano nella paglia e interazione diretta con le famiglie ospitanti. Il Brunch del 1° agosto ha offerto uno sguardo unico sul mondo dell'agricoltura svizzera: accessibile, sincero e caloroso.

Un momento particolarmente significativo è stata la visita di membri del Consiglio federale:

Elisabeth Baume-Schneider è stata ospite al Marché des Chandines a Delley

è stata ospite al a Delley Martin Pfister ha tenuto il suo discorso alla fattoria Rimensberg di Lütisburg

ha tenuto il suo discorso alla di Lütisburg Guy Parmelin ha rivolto il suo saluto agi ospiti alla fattoria Stüdeli di Bellach

Nei loro discorsi hanno lodato il grande contributo delle Contadine e dai Contadini svizzeri e sottolineato l'importanza centrale dell’agricoltura, sia dal punto di vista economico che culturale.

Il Brunch del 1° agosto in fattoria è il progetto più longevo della campagna di «Contadine & contadini svizzeri». Il suo obiettivo è quello di costruire ponti tra la popolazione e l'agricoltura e di offrire uno sguardo dietro le quinte della produzione alimentare nazionale. È un'occasione ideale per scoprire in prima persona da dove proviene il cibo locale e la passione che anima la sua produzione.

