Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo contro "Gesundheitstipp" accolto

Berna (ots)

Parti: Insel Gruppe c. "Gesundheitstipp"

Tema: Verità / Omissione di informazioni importanti

Reclamo accolto

Riassunto

Il 17 aprile 2024 "Gesundheitstipp" ha pubblicato un articolo intitolato "Wechseljahre: Hormonexpertin im Dienst der Industrie" (Menopausa: un'esperta di ormoni al servizio dell'industria). Il lead recitava: la prof.ssa Z. "è considerata un'esperta di menopausa. Tuttavia, specialisti indipendenti la criticano perché minimizzerebbe i rischi legati agli ormoni. L'aspetto più delicato: Z. riceve denaro dall'industria farmaceutica." Nel testo si afferma che la dottoressa promuoverebbe alcuni preparati ormonali come trattamento di prima scelta contro vampate di calore e disturbi della menopausa, senza però menzionare che l'assunzione di tali preparati espone le donne al rischio di cancro al seno, infarto e ictus, e che gli ormoni non prevengono né le fratture ossee né la demenza. Per questi effetti, inoltre, non sarebbero nemmeno autorizzati. Alla professoressa viene poi rimproverato di farsi remunerare dall'industria farmaceutica per finalità promozionali, ad esempio in occasione di congressi.

Il Consiglio della stampa ha accolto il reclamo contro l'articolo su due punti. In primo luogo, l'autrice ha omesso di menzionare una spiegazione, molto approfondita, fornita da un eminente scienziato, che contraddiceva le critiche rivolte alla professoressa. Il Consiglio della stampa l'ha considerato un "omissione di informazioni importanti". In secondo luogo, il Consiglio ha ritenuto che la combinazione di titolo e lead veicolasse l'accusa secondo cui la professoressa, dietro compenso, direbbe ciò che giova all'industria. Tuttavia, il Consiglio della stampa ritiene che gli argomenti presentati a sostegno di un'accusa tanto grave, non sono sufficienti a dimostrarne la fondatezza. Di conseguenza, titolo e lead, considerati nel loro insieme, violano l'obbligo di verità.

Presa di posizione 3/2026