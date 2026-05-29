LIDL Schweiz

Il fornitore olandese Vivera B.V. Informa su un richiamo del prodotto "Fette di verdura per barbecue Vemondo, 2 x 100g (200g)".

Holten (NL) (ots)

Il fornitore olandese richiama attualmente il prodotto "Fette di verdura per barbecue, 2 x 100g (200g)" con le date di scadenza

25.6.2026, 19.5.2026, 29.4.2026, 17.6.2026, 16.5.2026, 27.4.2026, 15.6.2026, 14.5.2026, 19.4.2026, 8.6.2026, 12.5.2026, 15.4.2026, 25.5.2026, 6.5.2026, 12.4.2026, 6.4.2026

dalla vendita pubblica. Nell'ambito di un controllo interno, sono stati rilevati nel prodotto gambi di peperoni duri. A causa di ciò, la consumazione del prodotto può causare lesioni alla cavità orale. Pertanto è necessario che i clienti si attengano rigorosamente al richiamo e non consumino il prodotto.

Il prodotto in questione "Fette di verdura per barbecue, 2 x 100g (200g)" è stato venduto presso Lidl Svizzera. Può essere restituito in tutte le filiali Lidl. Il prezzo di acquisto verrà naturalmente rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino.

È interessato dal richiamo esclusivamente il prodotto "Fette di verdura per barbecue Vemondo, 2 x 100g (200g)" del fornitore Vivera B.V. con le date di scadenza indicate.Altri prodotti del fornitore Vivera B.V. venduti presso Lidl Svizzera, così come altri prodotti del marchio "Vemondo" non sono interessati dal richiamo.

Per altre informazioni potete rivolgervi alla hotline clienti di Lidl: +41 71 588 05 10.

Se siete a conoscenza di persone anch'esse interessate dal richiamo, preghiamo di trasmettere loro questa informazione.

Vivera B.V. si scusa con tutti gli interessati per il disagio causato.