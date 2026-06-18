LIDL Schweiz

Lidl Schweiz feiert 10 Jahre klein aber fein

Grosse Chance für Schweizer Kleinproduzenten

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Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz feiert das 10-jährige Jubiläum seiner Initiative "klein aber fein". Während zwei Aktionswochen bringt der Detailhändler wieder regionale Spezialitäten von Kleinproduzenten und Familienbetrieben direkt vom Hof in die Lidl Filialen der ganzen Schweiz. Die erste Aktionswoche findet vom 18. bis 24. Juni 2026 statt. Mit der Initiative öffnet Lidl Schweiz lokalen Betrieben unkompliziert einen Absatzkanal, der ihnen sonst oft schwer zugänglich bleibt. Ein "klein aber fein"-Teilnehmer der ersten Stunde zeigt beispielhaft, welche Türen sich durch die Teilnahme öffnen.

Der Einstieg in den nationalen Detailhandel ist für viele Schweizer Familienbetriebe und Kleinhersteller mit hohen Hürden verbunden. Oft fehlen die Logistikstrukturen oder die finanziellen Mittel für diesen Schritt. Hier setzt Lidl Schweiz an: Seit dem Start der Initiative "klein aber fein" im Jahr 2016 stellte der Detailhändler sein Vertriebsnetz mehreren Hundert Kleinproduzenten zur Verfügung. Kleine Betriebe erhalten so die Möglichkeit, ihre Produkte einfach und unkompliziert einer breiten Kundschaft in der gesamten Schweiz zu präsentieren. Ziel ist es, lokale Produzenten zu stärken, die regionale Vielfalt zu fördern und die in der Schweiz regional hergestellten Produkte wertzuschätzen. Insgesamt wurden im Rahmen von "klein aber fein" bereits über 450 Artikel vertrieben.

Vom Appenzellerland bis ins Tessin und einmal durch die Schweiz

Während der Aktionswoche im Juni sowie im Oktober verwandeln sich die Lidl Filialen in ein Hoflädeli mit verschiedensten Schweizer Spezialitäten. Das Sortiment reicht von Appenzeller Musegg-Schwartenmagen über Ürner Nusstorte, Glarner Alpkäse, Kastanienhonig bis zu Gazosa. Zu den beliebtesten Klassikern, die bereits seit 10 Jahren dabei sind, zählen unter anderem der Walliser Aprikosen-Nektar, Pastetli, Früchtebrot und die traditionellen Appenzeller Biberli. Die Kundschaft erhält Zugang zu Produkten, die sonst oft nur in lokalen Dorfläden oder direkt ab Hof erhältlich sind. Eine Liste aller regionalen Produkte, die es während der Aktionswoche gibt: Klein aber fein Angebot

Andreas Zufelde, Chief Merchandising Officer bei Lidl Schweiz, betont den Stellenwert der Initiative: "Qualität, Frische und Schweizer Herkunft sind Kernwerte von Lidl Schweiz. Als Partner der heimischen Landwirtschaft ist es eine Herzensangelegenheit für uns, die regionale Vielfalt zu fördern und Schweizer Kleinlieferanten die grosse Bühne zu geben, die sie verdienen.

Erfolgsgeschichten mit Tragweite

Dass die Initiative ein echtes Sprungbrett sein kann, beweist der mehrfach preisgekrönte Stärnächäs der Käserei Gabriel aus Oberbüren (SG). Nach dem ersten Auftritt im Aktionsregal 2016 hat Lidl Schweiz die Spezialität dauerhaft in sein Standardsortiment aufgenommen. Ebenfalls von der ersten Stunde an dabei ist die Familie Sturzenegger aus Wigoltingen (TG). Erich Sturzenegger, Eigentümer Sturzenegger Käsemarkt, der den Betrieb 2019 von seinem Vater übernommen hat: "Die Initiative von Lidl hat es uns ermöglicht, unsere Produkte national bekannt zu machen und uns als Betrieb in den vergangenen Jahre weiterzuentwickeln. So konnten wir unseren Umsatz steigern, was uns heute mehr Möglichkeiten und Freiheiten gibt."

Erich Sturzenegger beliefert Lidl im Rahmen der Aktionswoche mit Kräuterbutter, Chilibutter und Knoblauchbutter. Die ganze Geschichte von Erich Sturzenegger zeigt das Video unter: Gesagt, getan