PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Regierung aktualisiert AIA-Verordnung und Anhänge

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 2. Dezember 2025, die Abänderung der Verordnung über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA-Verordnung) beschlossen. Mit den Anpassungen werden die Listen der teilnehmenden und nicht teilnehmenden Staaten, der nicht meldenden liechtensteinischen Finanzinstitute sowie der ausgenommenen Konten aktualisiert. Auch die Liste der Partnerstaaten und die Musterformulare in den Anhängen wurden überarbeitet.

Uganda und Ruanda gelten künftig als teilnehmende Staaten, da das internationale Abkommen über den Informationsaustausch (MCAA) mit beiden Ländern ab den Meldeperioden 2024 beziehungsweise 2025 wirksam ist. Gleiches gilt für Trinidad und Tobago, wo das Abkommen ab 2026 in Kraft tritt. Armenien wird neu als Partnerstaat aufgenommen; der erste Datenaustausch erfolgt voraussichtlich im Jahr 2027 für die Meldeperiode 2026.

Darüber hinaus wird die Liste der nicht meldenden Finanzinstitute um "qualifiziert gemeinnützige Rechtsträger" ergänzt. Nicht meldende Finanzinstitute umfassen beispielsweise staatliche Rechtsträger, internationale Organisationen, Zentralbanken oder bestimmte Vorsorgeeinrichtungen, die aufgrund ihres geringen Risikos für Steuerhinterziehung von den AIA-Meldepflichten ausgenommen sind. Zudem gelten Kapitaleinzahlungskonten ab dem 1. Januar 2026 gesetzlich als ausgenommene Konten, weshalb die bisherige Verordnungsregelung dazu aufgehoben wird.

Die Änderungen treten per 1. Januar 2026 in Kraft.

Pressekontakt:

Ministerium für Präsidiales und Finanzen
Eve Beck, Generalsekretärin
T +423 236 74 37
eve.beck@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 01.12.2025 – 15:08

    Ausstrahlung im Landeskanal: Waldbrand im Gebiet And oberhalb Balzers von 1985

    Vaduz (ots) - Am 5. Dezember 1985 kam es aufgrund von Schiessübungen des schweizerischen Militärs bei Föhnsturm im Gebiet And oberhalb von Balzers zu einem verheerenden Waldbrand, der die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte. Auf dem Landeskanal wird aus Anlass des Geschehens vor 40 Jahren der Film von Bruno Köpfli zum Waldbrand in Balzers an folgenden ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:37

    Beiträge zum Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2025" gesucht

    Vaduz (ots) - Der Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein" geht in die nächste Runde. Die schönsten Bücher des Jahres 2025 werden im Januar 2026 durch eine Fachjury ausgewählt. Im Zentrum der Jurierung steht dabei das vorbildlich gestaltete Buch. Am Wettbewerb können Auftraggebende, Buchgestaltende, Verlage oder herausgebende (verlegende) Institutionen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren