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Vorsorglicher öffentlicher Warenrückruf: Rügenwalder Mühle ruft Veganes Mühlen CordonBleu aufgrund möglicher transparenter Kunststoffteilchen zurück

Weinfelden (ots)

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co. KG, kurz Rügenwalder Mühle, vorsorglich folgendes Produkt zurück: Veganes Mühlen Cordon Bleu mit Sojaprotein. Betroffen sind ausschliesslich folgende Chargen mit den jeweiligen Mindesthaltbarkeitsdaten:- 0003873273 (18.06.2026 )- 0003873703 (18.06.2026 )- 0003874453 (21.06.2026 )- 0003874634 (22.06.2026 )- 0003874871 (22.06.2026 )- 0003875883 (23.06.2026 )- 0003875862 (25.06.2026 )- D26205 (15.06.2026)

Verkauft wurden die Produkte der betroffenen Chargen bundesweitsowie in Teilen der Schweiz und Österreichs.

Bei dem Rückruf handelt es sich um eine rein vorsorgliche Massnahme:In den betroffenen Chargen können sich im Einzelfall transparente Plastikteilchen im Produkt befinden, von denen beim Verzehr eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Vom Verzehr der o.g. Chargen wird dringend abgeraten.

Wir haben veranlasst, dass die bei unseren Handelspartnern noch vorliegende Ware aus dem Handel genommen wird. Artikel mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die den aufgeführten Artikel mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises in ihrer Einkaufsstätte.

Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Die Rügenwalder Mühle bedauert den Vorfall und entschuldigt sich beiallen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice der Rügenwalder Mühle telefonisch unter +49 4403 - 66 517 (Montag bis Freitag , 9 bis 15 Uhr ) oder per E -Mail unter moin@ruegenwalder.de.