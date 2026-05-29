LIDL Schweiz

Der niederländische Lieferant Vivera B.V. informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Vemondo BBQ Gemüse Scheiben, 2 x 100g (200g)".

Holten (NL) (ots)

Der niederländische Lieferant Vivera B.V. ruft aktuell das Produkt "Vemondo BBQ Gemüse Scheiben, 2 x 100g (200g)" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten

25.06.2026, 19.05.2026, 29.04.2026, 17.06.2026, 16.05.2026, 27.04.2026, 15.06.2026, 14.05.2026, 19.04.2026, 08.06.2026, 12.05.2026, 15.04.2026, 25.05.2026, 06.05.2026, 12.04.2026, 06.04.2026

öffentlich zurück. Im Rahmen von Qualitätskontrollen wurden harte Paprikastiele im Produkt nachgewiesen. Aufgrund dessen kann der Verzehr des Produktes zu Verletzungen im Mundraum führen. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.

Das betroffene Produkt "Vemondo BBQ Gemüse Scheiben, 2 x 100g (200g)" wurde bei Lidl Schweiz verkauft. Es kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschliesslich das Produkt "Vemondo BBQ Gemüse Scheiben, 2 x 100g (200g)" des Lieferanten Vivera B.V. mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte des Lieferanten Vivera B.V. sowie weitere Produkte der Marke "Vemondo" sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: +41 71 588 05 10.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

Vivera B.V. entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.