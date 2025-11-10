AD Ventures GmbH

Architektur mit Vision - Die Gewinner der Real Estate & Architecture Awards 2025

Bild-Infos

Download

München (ots)

Sie stehen für Innovation, Stil und Verantwortung in der Welt der Architektur und Immobilien. Die Gewinner der Real Estate & Architecture Awards 2025 wurden bekannt gegeben. Der Wettbewerb zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen Europas und würdigt herausragende Leistungen in Architektur, Immobilienentwicklung, Design und Nachhaltigkeit.

Die Auszeichnung ist ein Symbol für Qualität, kreative Stärke und ein neues Verständnis von Architektur. Sie ehrt Persönlichkeiten und Büros, die mit klarer Haltung, zeitlosem Design und nachhaltigen Konzepten zeigen, wie die Zukunft des Bauens gestaltet wird.

Zu den diesjährigen Preisträgern zählen herausragende Büros und Unternehmen, die durch visionäre Architektur, nachhaltige Konzepte und zeitlose Gestaltung überzeugen: Steurer Interior Design, LEE+MIR Architekten, WSM Architekten, Ruinelli Associati AG, ROOMHERO, Baumschlager Hutter Partners, ARC1 GmbH, Plan2 Architekturbüro, Bergvillen, Domizil Architektur, Architektur terminal, Georg Döring Architekten, BLA Ballhorn Lempke Architekten, City 1 Group, Rollmann Architekten, CCM Architekten, Guy Genette, Kastner Pichler Schorn Architekten sowie Katharina Kamm Raumkultur. Sie alle stehen exemplarisch für kreative Exzellenz, Innovationskraft und architektonische Verantwortung in Europa.

Entdecken Sie die Gewinner des Jahres 2025 und lassen Sie sich von visionären Projekten inspirieren.

Mit der Veröffentlichung der Gewinner richtet sich der Blick bereits auf das kommende Jahr. Die Einreichungsphase für die Real Estate & Architecture Awards 2026 hat begonnen. Architekten, Designer und Entwickler sind eingeladen, ihre Arbeiten einzureichen und Teil einer Bewegung zu werden, die Exzellenz feiert und Fortschritt sichtbar macht.

Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr auch Design Enthusiasts, einer der am schnellsten wachsenden europäischen Plattformen für Luxusimmobilien und Luxushotellerie. Sie vereint Design und Architekturbegeisterte aus ganz Europa und inspiriert mit einer kuratierten Auswahl außergewöhnlicher Projekte und Orte. Die Plattform für Luxusimmobilien DesignEnthusiasts.com bietet Nutzern die Möglichkeit, exklusive Immobilien zu entdecken und direkt mit Anbietern in Kontakt zu treten. Sie ist ein Ort, an dem Visionen Wirklichkeit werden.

Tauchen Sie ein in die Welt von DesignEnthusiasts.com - wo Architektur und Luxus aufeinandertreffen.