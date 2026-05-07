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Anpfiff für das Sammelfieber: Bei Lidl Schweiz gibt es die Panini-Bilder zum Einführungspreis

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Weinfelden (ots)

Pünktlich zum offiziellen Verkaufsstart der Panini-Bilder für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 setzt Lidl Schweiz ein deutliches Zeichen im Markt. Vom 7. bis 9. Mai bietet der Detailhändler die Kult-Sammelbilder zu einem Aktionspreis von 0.89 CHF pro Packung an.

Das Sammeln der traditionsreichen Fussballbilder ist für viele Schweizerinnen und Schweizer ein fester Bestandteil der WM-Vorbereitung. Für Lidl Schweiz soll das Sammelfieber keine Frage des Budgets sein und allen offenstehen. Dieser Einführungspreis von 0.89 CHF gilt am ersten Verkaufswochenende (7. bis und mit 9. Mai 2026) für alle Kundinnen und Kunden gleichermassen. Nach Ablauf der dreitägigen Aktion sind die Panini-Bilder zum regulären Verkaufspreis von 1.19 CHF erhältlich. Auch das passende Sammelalbum ist ab dem 7. Mai für 3.99 CHF in allen Lidl Schweiz Filialen erhältlich.

"Die anstehende Fussballweltmeisterschaft ist für viele ein Highlight. Sammeln ist Leidenschaft, die Generationen verbindet. Unser Ziel ist es, den Fans den Start in den WM-Sommer so einfach wie möglich zu machen - mit Bestpreisen ab dem ersten Tag. Wir haben uns entsprechend vorbereitet und die Lager sind gefüllt", so Andreas Zufelde, Chief Merchandising Officer bei Lidl Schweiz.

Trotz der grossen Bestellmengen, gilt solange der Vorrat reicht und das Prinzip "De Schneller isch de Gschwinder".