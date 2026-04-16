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La SSR, uno dei principali sostenitori del cinema svizzero, sarà presente al festival Visions du Réel con 14 coproduzioni

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Berna (ots)

Dal 17 al 26 aprile si svolge a Nyon la 57ª edizione del festival del cinema documentario Visions du Réel. La SSR è presente nel programma con diverse coproduzioni e Play Suisse pubblica una collezione speciale per l'occasione. Tra le principali sostenitrici del cinema svizzero, la SSR è media partner del festival dal 1995.

Da oltre 50 anni, Visions du Réel, uno dei festival internazionali del cinema documentario più prestigiosi al mondo, presenta opere audaci e originali. La SSR sostiene il festival dal 1995 come media partner e assegna il prestigioso "Prix de la Compétition Nationale". Il film vincitore viene inserito l'anno successivo nella collezione dedicata al festival sulla piattaforma streaming Play Suisse della SSR. La stretta e duratura collaborazione sottolinea il valore di questo partenariato: "La SSR è una partner imprescindibile per il cinema documentario in generale e per Visions du Réel in particolare", afferma Emilie Bujès, direttrice artistica del festival.

Quest'anno, il pubblico del festival potrà scoprire 14 coproduzioni SSR. Tra i momenti più attesi ci sono i due film "Dentro" di Elsa Amiel e "Heat" di Jacqueline Zünd, entrambi in prima mondiale al concorso internazionale. Viene inoltre presentato in anteprima svizzera "L'oligarque et le marchand d'art", una serie in tre parti coprodotta da SSR e RTS che racconta un aspro conflitto durato decenni tra un mercante d'arte svizzero e un oligarca russo. Tra gli altri titoli di rilievo figurano "While the Green Grass Grows: A Diary in Seven Parts" di Peter Mettler e "Tristan Forever" di Tobias Nölle.

Eventi nell'ambito del festival

Nel segno della lunga collaborazione tra la SSR e ARTE, il 21 aprile si tiene a Nyon la tradizionale Soirée SSR-ARTE. Dal 1995, SSR e ARTE hanno realizzato numerose coproduzioni nei settori della fiction, del documentario e della musica, che hanno riscosso grande successo a livello internazionale. Grazie a un fondo di coproduzione finanziato congiuntamente ogni anno, negli ultimi decenni è stato possibile realizzare progetti ambiziosi.

Il 23 aprile si tiene inoltre la Soirée RTS dedicata alla promozione alla realizzazione di documentari nella Svizzera romanda. In occasione di questo evento viene assegnato il "Prix RTS de soutien à la création documentaire" di 10'000 franchi, a un progetto di documentario della Svizzera romanda ancora in fase di sviluppo.

Una collezione speciale su Play Suisse

Il 9 aprile viene pubblicata su Play Suisse una collezione speciale dedicata a Visions du Réel. Le appassionate e gli appassionati di cinema potranno godersi in tutto dodici documentari. Tra i titoli di punta figura "Les vies d'Andrès", film che nel 2025 si è aggiudicato il "Prix de la Compétition Nationale" assegnato dalla SSR e che racconta le vicende di una piccola impresa di trasporti, dei suoi camionisti e della caccia agli affari. La collezione speciale comprende inoltre "The Landscape and the fury", "Nuit obscure" e "While the Green Grass Grows".