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Lidl Svizzera registra una crescita a due cifre: Il fatturato del biologico aumenta dell'11%

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Weinfelden (ots)

Lidl Svizzera presenta un bilancio positivo in relazione allo sviluppo del proprio assortimento di prodotti biologici nell'ultimo anno: nonostante la persistente sensibilità ai prezzi di consumatrici e consumatori, l'azienda di commercio al dettaglio registra un netto aumento del fatturato rispetto all'anno precedente.

Nell'ultimo anno, la situazione del mercato nel segmento del biologico è stata impegnativa. A causa dell'aumento del costo della vita, molte economie domestiche hanno dimostrato una certa sensibilità rispetto ai prezzi, e tale problematica si è fatta sentire in tutto il settore, in particolare nel segmento di fascia alta. In tale quadro, Lidl Svizzera può guardare indietro a uno sviluppo estremamente positivo: nell'anno di esercizio 2025, il fatturato dei generi alimentari prodotti biologicamente è aumentato dell'11%. La promozione di assortimenti sostenibili è saldamente integrata nella strategia aziendale, e questo impegno sta dando ora i suoi frutti.

Andreas Zufelde, Direttore Commerciale di Lidl Svizzera, commenta così l'andamento: "Stiamo dimostrando che la qualità biologica di prim'ordine è accessibile per ogni budget. Il fatto che il nostro fatturato bio abbia registrato un aumento a due cifre nonostante i costi della vita in crescita dimostra chiaramente che le persone in Svizzera vogliono consumare prodotti sostenibili e prestano maggiore attenzione al cartellino del prezzo. Noi rispondiamo esattamente a questa esigenza: rendiamo i prodotti biologici accessibili per tutti."

I prodotti freschi più amati

Il bilancio mostra che i prodotti biologici più richiesti sono soprattutto quelli freschi. Frutta e verdura come banane, carote e cetrioli biologici sono in testa alle classifiche. Anche i prodotti di uso quotidiano tra cui in particolare uova, latte e pane biologici rientrano tra gli articoli principali della spesa bio.

Lidl Svizzera offre circa 350 prodotti biologici all'interno di un assortimento totale di 3'000 articoli sempre disponibili. Questa offerta viene integrata regolarmente con azioni promozionali e settimane a tema speciali, al fine di rendere i prodotti biologici interessanti per un pubblico ancora più vasto.

Standard e certificazioni di alto livello

I prodotti biologici di origine svizzera sono disponibili da Lidl con il marchio proprio "Qualité Suisse Bio" e rispettano pienamente le severe direttive della Gemma Bio Suisse. I prodotti importati devono essere conformi almeno al Regolamento UE relativo alla produzione biologica. La piattaforma indipendente labelinfo.ch classifica questi standard come "eccellente" o "vivamente consigliato".