Annunciata la nuova data degli "Sports Awards" 2025
Gli "Sports Awards" 2025 si svolgeranno quindi domenica 29 marzo 2026. Questa decisione è stata presa dalle e dai responsabili della SSR dopo che l'evento, inizialmente previsto per il 4 gennaio 2026, è stato rinviato a seguito dei tragici avvenimenti di Crans-Montana. La cerimonia si terrà come di consueto e non subirà modifiche nemmeno il periodo di tempo rilevante ai fini delle votazioni, fissato dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.
Roland Mägerle, responsabile SRF Sport e Business Unit Sport SSR: "Per noi era importante rinviare gli "Sports Awards" 2025 e non doverli annullare completamente. Vogliamo offrire a tutte le candidate e a tutti i candidati un palcoscenico adeguato, perché nel periodo di riferimento hanno compiuto imprese incredibili. Considerando il fitto calendario sportivo di quest'anno, la data di fine marzo era praticamente l'unica alternativa possibile."
