TREUHAND|SUISSE

EXPERTsuisse, SVIT Svizzera, SwissAccounting e FIDUCIARI|SUISSE fondano un'alleanza per rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro

Bern (ots)

Alla luce dell'imminente inasprimento degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, EXPERTsuisse, SVIT Svizzera, SwissAccounting e FIDUCIARI|SUISSE intraprendono un percorso comune. Le associazioni intendono consentire ai propri membri un'attuazione efficiente, pragmatica e giuridicamente sicura delle nuove disposizioni.

In vista dell'imminente entrata in vigore della legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) nonché della legge riveduta sul riciclaggio di denaro (LRD), il nuovo quadro normativo comporterà importanti obblighi supplementari per numerosi membri delle associazioni coinvolte, in particolare nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Tra i principali adeguamenti figura in particolare l'obbligo, per le consulenti e i consulenti che saranno per la prima volta assoggettati alla LRD, di aderire a un organismo di autodisciplina (OAD). Essi saranno così formalmente sottoposti alla vigilanza in materia di riciclaggio di denaro e dovranno rispettare i corrispondenti obblighi di diligenza, documentazione e comunicazione. L'entrata in vigore delle leggi e delle relative ordinanze da parte del Consiglio federale è prevista già per la metà del 2026, rispettivamente per il secondo semestre dell'anno.

L'alleanza strategica si prefigge, in una prima fase, di accompagnare e sostenere in modo costruttivo i regolamenti esistenti dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE attualmente in fase di revisione. L'obiettivo è garantire che gli intermediari finanziari affiliati, nonché le consulenti e i consulenti recentemente assoggettati alla LRD, possano adempiere ai propri obblighi legali in modo efficiente e conforme al diritto fin dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni tramite l'OAD-FIDUCIARI|SUISSE. A tal fine, le associazioni coinvolte informeranno tempestivamente e in modo coordinato i propri membri sulle imminenti modifiche e li sosterranno in maniera mirata nell'attuazione dei nuovi requisiti in materia di riciclaggio di denaro.

Parallelamente, le quattro associazioni hanno concordato, nell'ambito di una dichiarazione d'intenti, un progetto strategico di più ampia portata: la preparazione della costituzione di un OAD autonomo, indipendente e solido per i settori fiduciario, della revisione, dell'immobiliare nonché della contabilità e del controlling. La nuova organizzazione dovrebbe avviare la propria attività a metà 2027.

Con questa iniziativa, le associazioni mettono in comune il proprio know-how settoriale e pongono le basi per una soluzione di vigilanza efficiente, pragmatica e orientata ai membri. Esse forniscono così un contributo importante al rafforzamento dell'integrità della piazza finanziaria SUISSE e alla tutela duratura della reputazione delle professioni coinvolte. L'attuale OAD-FIDUCIARI|SUISSE sarà integrato nella nuova organizzazione.