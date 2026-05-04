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Nuovo CEO di Lidl Svizzera: Nicholas Pennanen passa il testimone a Michael Kunz

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Weinfelden (ots)

Nicholas Pennanen, da poco meno di tre anni CEO di Lidl Svizzera, ricoprirà un nuovo ruolo internazionale presso Lidl Stiftung. Sotto la sua guida, Lidl Svizzera ha registrato una crescita record, ha rapidamente conquistato quote di mercato e ha rafforzato il legame con il territorio. Con il passaggio al CdA di area, dalla fine dell'estate Nicholas Pennanen sarà responsabile di vari Paesi in cui è presente Lidl. Il suo successore sarà lo svizzero e attuale CEO di Lidl Austria Michael Kunz.

Negli scorsi tre anni, Nicholas Pennanen ha lasciato il segno in Lidl Svizzera. Con il lancio del marchio proprio "Qualité Suisse", il focus sulle esigenze della clientela svizzera e una sistematica strategia di espansione, insieme al suo team è riuscito ad ampliare in misura significativa le quote di mercato in Svizzera. Grazie a questo grande traguardo e a un'esperienza complessiva di 17 anni nei Paesi in cui è presente Lidl, assumerà ora un nuovo ruolo internazionale: alla fine dell'estate del 2026 passerà al CdA di area, dove sarà responsabile di vari Paesi all'interno di Lidl.

Nicholas Pennanen traccia un bilancio positivo e ringrazia il suo personale: "Abbiamo incrementato ancora una volta le performance di Lidl Svizzera come team e insieme abbiamo stabilito nuovi record. Ringrazio tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori per la fiducia e l'incredibile impegno dimostrato. Ringrazio anche tutti i nostri partner e naturalmente tutta la clientela. Non vedo l'ora di trascorrere questo ultimo periodo in Svizzera e di affrontare la mia nuova sfida a livello internazionale".

Un successore svizzero: il ritorno di Michael Kunz

Nell'autunno 2026 Michael Kunz, attuale CEO di Lidl Austria e di origini svizzere, farà ritorno nel suo Paese d'origine in qualità di successore di Nicholas e subentrerà alla guida di Lidl Svizzera. Michael Kunz diventerà quindi il primo CEO svizzero nella storia di Lidl Svizzera.

La sua carriera presso Lidl ha avuto inizio nel 2011 in qualità di Responsabile Regionale di Lidl Svizzera. A questo ruolo sono seguite diverse altre posizioni, fino alla promozione a CEO di Lidl Austria nel 2024. Il suo percorso, da Responsabile Regionale fino ai vertici della società nazionale, sottolinea l'importanza che Lidl attribuisce alla crescita dei talenti interni.

Michael Kunz, 41 anni, non vede l'ora d'intraprendere questa nuova sfida: "Nicholas mi lascia un team molto ben organizzato e un'azienda sana, mettendomi quindi nelle migliori condizioni per operare. Non vedo l'ora di tornare nel mio Paese e di proseguire lungo questa strada portando avanti lo sviluppo di Lidl Svizzera insieme alle colleghe e ai colleghi".

Il team di Lidl Svizzera si congratula con l'attuale CEO Nicholas Pennanen per la promozione ed è lieto di accogliere Michael Kunz in autunno.