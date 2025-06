Berner Fachhochschule (BFH)

Techdays 2025 – Innovation und Technik zum Anfassen

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Am Freitag, 13. Juni 2025 in Biel und am Freitag, 27. Juni 2025 in Burgdorf präsentieren die Bachelor-Studierenden der Berner Fachhochschule Technik und Informatik ihre Abschlussarbeiten aus verschiedenen Fachbereichen – viele der Arbeiten entstanden in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie und Wirtschaft.

Sehr geehrte Medienschaffende

Die Techdays bieten Einblicke in aktuelle und zukünftige technische Entwicklungen und zeigen, wie praxisnah und zukunftsorientiert an der BFH geforscht, entwickelt und studiert wird. Darüber hinaus bieten sie eine ideale Gelegenheit, mit talentierten Nachwuchskräften in Kontakt zu treten.

Wir laden Sie herzlich ein, an einem oder beiden Anlässen teilzunehmen. Für einen geführten Medienrundgang stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freitag, 13. Juni 2025, Biel

Geführter Medienrundgang vor Ort

Treffpunkt: 15 Uhr beim Info-Desk, 1. OG, an der Quellgasse 21, 2502 Biel

Freitag, 27. Juni 2025, Burgdorf

Geführter Medienrundgang vor Ort

Treffpunkt: 15 Uhr beim Eingang zum Rundgang an der Pestalozzistrasse 20, 3400 Burgdorf

Detaillierte Informationen zum Programm finden Sie hier:

Für Rückfragen oder Interviewanfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Vielen Dank und beste Grüsse

Bettina Huber, Product Manager, Technik und Informatik, Berner Fachhochschule,

bettina.huber@bfh.ch, +41 32 321 63 79

Save the date:

Freitag, 19. September 2025, Vauffelin – Techday BSc Automobil- und Fahrzeugtechnik

Berner Fachhochschule Mediendienst TI ________________________________ Seevorstadt 103b, CH 2502 Biel mediendienst.ti@bfh.ch bfh.ch/ti