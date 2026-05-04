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CEO-Wechsel bei Lidl Schweiz: Nicholas Pennanen übergibt die Leitung an Michael Kunz

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Weinfelden (ots)

Nicholas Pennanen, seit knapp drei Jahren CEO von Lidl Schweiz, wechselt in eine internationale Rolle bei der Lidl Stiftung. Unter seiner Leitung verzeichnete Lidl Schweiz Rekordwachstum, eroberte Marktanteile im Eiltempo und stärkte die lokale Verankerung. In der neuen Rolle als Bereichsvorstand wird er ab Spätsommer für mehrere Lidl Länder verantwortlich sein. Nachfolger wird der Schweizer und heutige CEO von Lidl Österreich, Michael Kunz.

In den vergangenen drei Jahren hat Nicholas Pennanen Lidl Schweiz nachhaltig geprägt. Mit der Lancierung der Eigenmarke "Qualité Suisse", Fokussierung auf die Schweizer Kundenbedürfnisse und einer konsequenten Expansionsstrategie gelang es ihm und seinem Team, die Marktanteile in der Schweiz signifikant auszubauen. Dieser Erfolg und seine insgesamt 17 Jahre Erfahrung in Lidl Ländern führen ihn nun in eine internationale Rolle: Im Spätsommer 2026 wird Nicholas Pennanen als Bereichsvorstand die Verantwortung für mehrere Länder innerhalb von Lidl tragen.

Nicholas Pennanen zieht eine positive Bilanz und bedankt sich bei seinen Mitarbeitenden: "Wir haben Lidl Schweiz als Team nochmals erfolgreicher gemacht und gemeinsam Rekorde aufgestellt. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitenden für den unglaublichen Einsatz und das Vertrauen. Ebenso bedanke ich mich bei allen unseren Partnern und natürlich auch bei allen Kundinnen und Kunden. Ich freue mich auf die verbleibende Zeit in der Schweiz und auf meine neue Herausforderung auf internationaler Ebene."

Schweizer Nachfolge: Michael Kunz kehrt zurück

Als Nachfolger von Nicholas kehrt Michael Kunz, heutiger CEO von Lidl Österreich und gebürtiger Schweizer, im Herbst 2026 zurück in sein Heimatland und übernimmt die Führung von Lidl Schweiz. Damit ist Michael Kunz der erste Schweizer CEO in der Geschichte von Lidl Schweiz. Michael Kunz startete seine Lidl-Karriere im Jahr 2011 als Regionalleiter von Lidl Schweiz und war danach in verschiedenen Positionen tätig. Im Jahr 2024 wurde er zum CEO von Lidl Österreich befördert. Sein Werdegang vom Regionalleiter bis an die Spitze der Landesgesellschaft unterstreicht die Bedeutung, die Lidl der internen Nachwuchsförderung beimisst.

Der 41-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung: "Nicholas übergibt mir ein sehr gut aufgestelltes Team, ein kerngesundes Unternehmen, welches mir beste Voraussetzungen bietet. Ich freue mich sehr, zurück in meine Heimat zu kehren und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die erfolgreiche Entwicklung von Lidl Schweiz fortzuführen."

Das Lidl Schweiz Team gratuliert dem jetzigen CEO Nicholas Pennanen zur Beförderung und freut sich auf Michael Kunz im Herbst.