Philippinisches Curling-Team live in Baden – letzte Chance in der Schweiz

Zürich, 7. August 2025 – Das philippinische Curling-Team nimmt vom 14. bis 17. August 2025 an den renommierten Baden Masters teil – die letzte Gelegenheit, das Team live in der Schweiz zu erleben, bevor die entscheidenden Qualifikationen für die Olympischen Winterspiele 2026 beginnen.

Das Turnier in Baden ist nicht nur eines der prestigeträchtigeren Curling-Events Europas, sondern auch ein Heimspiel für Lead-Spieler Alan Frei, der seine sportliche Reise genau hier begonnen hat, sowie auch für die Brüder Marc und Enrico Pfister und Christian Haller.

Wer Team Pfister vor Ort anfeuern möchte, kann sich hier anmelden.

Livestream: https://youtube.com/@wctworldcurlingtour

Noch zwei Qualifikationsturniere bis zum olympischen Traum

Die Spielpläne für die Olympischen Winterspiele in Milano Cortina 2026 stehen inzwischen fest. Für das philippinische Team gilt es jedoch noch zwei entscheidende Hürden zu nehmen:

Pre-Olympic Qualification Event (Pre-OQE) : 7.–11. Oktober 2025, Aberdeen, Schottland Ziel: Top 3 für eine Qualifikation für den OQE

: 7.–11. Oktober 2025, Aberdeen, Schottland Ziel: Top 3 für eine Qualifikation für den OQE Olympic Qualification Event (OQE): 5.–18. Dezember 2025, Kelowna, Kanada Ziel: 1. oder 2. Platz für Milano Cortina 2026

Weitere Turniere:

Pan Continental Curling Championships (A-Division): 19.–26. Oktober 2025, Virginia, Minnesota, USA Ziel: Top 5 für eine Qualifikation für die Curling-Weltmeisterschaft 2026. Dieses Turnier hat jedoch keinen Einfluss auf die angestrebte Olympia-Qualifikation.

Über das Team

Das philippinische Curling-Team besteht aus den vier Schweiz-Philippinern Marc Pfister (Skip), Christian Haller (Vice), Enrico Pfister (Second) und Alan Frei (Lead). Ein einzigartiges Projekt, geboren aus unternehmerischem Mut und sportlicher Vision: Alan Frei, erfolgreicher Zürcher Unternehmer, wagte 2022 den Schritt von "Obese to Olympics" und formte gemeinsam mit Haller, und den Pfister-Brüdern eine Mannschaft, die Curling-Geschichte schreiben will.

Mit dem überraschenden zweiten Platz bei den Pan-Continental Championships 2023 und einem historischen Sieg gegen Italien in Prag hat das Team bereits kurz nach der Gründung sportlich auf sich aufmerksam gemacht. Im darauffolgenden Jahr setzte es ein weiteres Ausrufezeichen: Bei den Pan-Continental Championships 2024 in Lacombe, Alberta (Kanada), gewann das Team dann souverän die B-Division und sicherte sich damit den Aufstieg in die A-Division.

Im Februar 2025 dann krönte das Team seine Erfolgsserie mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Asian Winter Games in Harbin, China. Als Debütanten im Turnier und Vertreter einer tropischen Nation schrieben sie einmal mehr Sportgeschichte und schlugen weltweit Wellen.

Jetzt beginnt der entscheidende Teil der Reise: der Kampf um das Olympia-Ticket. Mit Rückenwind aus zwei bedeutenden Turniersiegen geht das Team nun selbstbewusst in die Pre-Olympic und Olympic Qualification Events im Herbst 2025. Das Ziel ist klar: Milano Cortina 2026.

Ressourcen:

