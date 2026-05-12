LIDL Schweiz

L'innovation sushi chez Lidl Suisse : la tendance virale du " sushi push pop " débarque au rayon frais

Bild-Infos

Download

Weinfelden (ots)

Une tendance street-food internationale arrive en Suisse. Dès demain, Lidl Suisse lancera la tendance virale des " sushis push pops " dans tous ses magasins comme article promotionnel. Ce concept au format pratique s'adresse aux fans de sushis à la recherche d'une solution simple pour une consommation en mode nomade.

Les amateurs le savent : consommer des sushis sur le pouce est périlleux, baguettes et sauce soja obligent. À compter du 13 mai, le détaillant alimentaire propose une nouvelle solution sous forme de rouleaux de sushi, intégrant ainsi une tendance virale au quotidien suisse. Un emballage spécialement conçu permet de pousser les rouleaux vers le haut en toute facilité. Grâce au mécanisme " push pop ", les sushis peuvent être consommés directement, sans qu'il y ait besoin de couverts ou d'ustensiles supplémentaires.

Collaboration avec des experts lucernois de la restauration

Les rouleaux, développés en collaboration avec l'équipe du restaurant lucernois KAITEN, misent sur une qualité éprouvée et des recettes authentiques. Pour la pause de midi, dans le train ou comme petit encas : ce partenariat associe le savoir-faire de la restauration à la logistique de Lidl Suisse. L'offre sera disponible dans tous les magasins à partir de demain.

Une sélection de quatre recettes au prix Lidl

L'assortiment comprend quatre recettes : thon, saumon, surimi ainsi qu'une variante végane. Le smart discounter propose ces produits au prix de CH 7,99 par rouleau (225, 250 g).

Les " sushis push pops " seront disponibles dans tous les magasins Lidl en Suisse à partir de demain, mercredi 13 mai, pendant la semaine promotionnelle.