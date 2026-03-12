LIDL Schweiz

Nouvelle offensive sur les baisses de prix : environ 60 articles de consommation courante voient leur prix baisser de manière permanente



Dans un environnement difficile, Lidl Suisse prend une fois de plus ses responsabilités et soulage le porte-monnaie des ménages suisses. Depuis le samedi 7 mars, les prix d'environ 60 articles de consommation courante ont été réduits de façon permanente. Lidl Suisse prend à sa charge cette baisse de prix afin de soulager de manière significative la population suisse, déjà affectée par l'augmentation des prix à la consommation.

À une époque où le coût de la vie est un défi pour de nombreux foyers, Lidl Suisse mise sur la stabilité et la fiabilité. Le smart discounter baisse les prix d'articles du quotidien et finance activement ces réductions par ses propres moyens. Les baisses de prix couvrent un large éventail : des produits laitiers aux articles d'hygiène en passant par les produits de boulangerie, ils se retrouvent dans presque tous les paniers suisses.

Lidl Suisse réagit ainsi à l'augmentation du coût de la vie et envoie un signal clair pour favoriser une consommation bon marché sans perte de qualité.

Avec cette mesure, Lidl Suisse renforce sa promesse d'être un partenaire fiable pour des courses hebdomadaires bon marché, même en période difficile. Nicholas Pennanen, le CEO de Lidl Suisse, souligne : " Nous observons l'évolution actuelle du marché de près. Alors que les prix augmentent dans de nombreux aspects de la vie, nous choisissons d'envoyer le signal contraire. Lidl Suisse est une valeur sûre : nous réduisons le prix de vente de produits de consommation courante de manière cohérente et à nos propres frais, afin d'alléger le budget des ménages là où nous le pouvons directement en tant que détaillant. "